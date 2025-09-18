Personlig assistent i Väster Haninge
2025-09-18
Assistans kompetens är en erfaren och engagerad assistansanordnare som erbjuder personlig assistans av hög kvalitet över hela Sverige med starkt fokus på individens behov.
Vår kunniga och motiverade personal är kärnan i vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att ge de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag. Alla våra chefer har dessutom själva arbetat som personliga assistenter.
Vi har kollektivavtal samt är godkända av IVO och IFA. Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se
Personlig assistent sökes till varm och naturnära vardag i Västerhaninge
Jag är en kvinna på 55 år som bor tillsammans med min familj på landet i Västerhaninge. Nu söker jag en engagerad personlig assistent som vill bli en viktig del av mitt liv och vardag.
Om mig
• Jag älskar djur och trädgård, så du bör inte vara allergisk mot pälsdjur.
• Du får gärna tycka om att pyssla i trädgården och vara ute i naturen.
• Jag värdesätter lugn, respekt och god kommunikation.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som personlig assistent hos mig kommer du att stötta i det som behövs för att vardagen ska fungera, vilket kan inkludera:
• Personlig hygien och förflyttningar
• Matlagning och inköp
• Städning och andra hushållssysslor
• Följa med på läkarbesök, träning, promenader, utflykter och fritidsaktiviteter
Vem söker jag?
Du som passar i rollen är:
• Ansvarsfull och pålitlig
• Lyhörd och tålmodig
• Empatisk och flexibel
• Har ett glatt humör och tar egna initiativ
• Har ordningssinne och respekt för personlig integritet
Pratar och förstår svenska obehindrat
Det är viktigt att personkemin stämmer, eftersom du kommer ingå i ett litet men engagerat team nära mig. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men det är din personlighet som väger tyngst.Övrig information
• Arbetets karaktär gör att vi söker endast kvinnliga sökande
• Körkort krävs
• Tjänsten är förlagd i Västerhaninge, Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: maria@assistanskompetens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Väster Haninge". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008), http://www.assistanskompetens.se
137 91 VÄSTERHANINGE Kontakt
Kund och personalansvarig
Maria Bergman maria@assistanskompetens.se Jobbnummer
9515518