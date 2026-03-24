Personlig assistent i Örebro
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-03-24
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novum Assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Vingåker
, Laxå
eller i hela Sverige
Vi söker nu personliga assistenter till en kvinnlig uppdragsgivare som bor centralt i Örebro, med gångavstånd till centrum. Arbetet innebär att vara ett stöd i vardagen i hemmet och ute på aktiviteter.
Tjänsten omfattar både dag, kväll- och nattpass, främst på helger men även extra vid behov.
I rollen är det viktigt att du kan följa rutiner och instruktioner noggrant, samtidigt som du är uppmärksam och kan anpassa dig efter uppdragsgivarens behov. Du arbetar i nära samarbete med andra assistenter och är en del av ett engagerat team där samspel, ansvar och trygghet är centralt.
Eftersom arbetet innefattar dagliga promenader och en aktiv vardag, söker vi dig med god fysik och energi - någon som trivs med att röra på sig och vara ute oavsett väder. I uppdraget ingår även att sköta hemmet, där noggrannhet med städning och hygien är särskilt viktigt eftersom uppdragsgivaren har astma. Du behöver därför vara ordningsam, ha öga för detaljer och trivas med att hålla rent och fräscht omkring dig.
Du ansvarar också för matlagning (svensk husmanskost), vilket innebär att kunna följa rutiner, recept och kostplaner noggrant som en del av arbetsuppgifterna.
Novum Assistans är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund med ambitionen att göra skillnad - för individen, branschen och samhället. Läs mer om Novum Assistans här.
Vem är du som sökande?
Vi söker dig som har en personlig lämplighet som assistent för vår uppdragsgivare. För oss betyder det att du är:
Ansvarsfull, empatisk och lyhörd
Punktlig och trivs med struktur och rutiner
Flexibel och kan vid behov hoppa in vid sjukdom eller bemanningsluckor
Trygg i dig själv, med förmåga att skapa lugn och trygghet i samspelet med uppdragsgivaren
Initiativtagande, både i självständigt arbete och i grupp
Det är meriterande om du har erfarenhet av vård, omsorg eller liknande arbete - särskilt dövblindhet och/eller diabetes. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och kemi.
Du får introduktion och utbildning i de specifika rutinerna för uppdraget, samt löpande kompetensutveckling via Novum Assistans.
Om anställningen
Anställningsformen är timvikarie inledningsvis, men kan komma att utökas till en fast schemarad framöver. Vi söker dig som kan arbeta samtliga tider dag, kväll - natt utifrån behov i uppdragets bemanning.
Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse samt övriga ersättningar enligt kollektivavtal (Fremia-Kommunal).
Arbetstiderna är förlagda till dag- och kvällspass samt vissa helger enligt schema.
Om rekryteringen
Urval och intervjuer sker löpande, och tillträde sker enligt överenskommelse. I rekryteringen använder vi ett personlighetstest (ca 15-20 min) som skickas till din e-post efter ansökan. Testet hjälper oss att matcha rätt person till rätt uppdrag, för att både du och uppdragsgivaren ska trivas och lyckas i samarbetet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6587957-1909478". Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta
)
703 47 ÖREBRO
Novum Assistans Jobbnummer
9815663