Personlig assistent i Lomma
2025-08-11
Om jobbet
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg , Malmö, Trollhättan och Örebro.
OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, stödboende och serviceboende.
Besök gärna vår hemsida www.oc.se
Vi söker dig, med ett genuint intresse för människor och hjärtat på rätt plats. Du är positiv och har ett glatt humör med stor empati. Du sätter alltid kunden i fokus. Är lyhörd för kundens önskemål och förstår vikten av att respektera kundens hem, som även är arbetsplatsen. Du är pålitlig och ärlig, och vill utföra ditt arbete så noggrant som möjligt då du lägger stor vikt vid att alltid göra ditt bästa.
Det är en fördel om du kan prata Albanska men inte ett krav. Arbetet sker under dygnets alla timmar och tjänsten är en tjänst på timmar men chans till fler timmar finns för rätt person. Kunden simmar regelbundet och du kommer att vara med på badhuset.
Vi söker hos dig:
• gilla att vara i väg på aktiviteter med brukaren
• ha ett intresse för träning
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med personlig assistans sedan tidigare, men viktigast är personkemin.
OmsorgsCompagniet värnar om både kunder säkerhet och trygghet samt personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsr... Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Omsorgscompagniet i Norden
(org.nr 556640-2292), http://www.oc.se Arbetsplats
OmsorgsCompagniet Kontakt
Irma Jonasson irma.jonasson@oc.se Jobbnummer
9451707