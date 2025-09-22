Personlig assistent i Hedemora
Hedemora Assistansservice Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hedemora Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hedemora
2025-09-22
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedemora Assistansservice Ekonomisk Fören i Hedemora
, Säter
, Avesta
, Hofors
eller i hela Sverige
Korta fakta om jobbet
Omfattning: Heltid och en timvikarie
Anställningsform: För viss tid så länge assistansuppdraget varar- eller tidsbegränsad anställning, timanställning
Behöver du jobb jobb eller få in foten och börja som timvikarie inom personlig assistans? Vi söker dig kvinna mellan 30-50 år till en näst intill heltid och en timvikarie med hjärtat på rätt ställe!
Att vara personlig assistent är ett ansvarsfullt arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. Ditt arbete sker utifrån genomförandeplanen som är upprättad för att tillgodose brukarens behov och beslut. Arbetet omfattar personlig och viss medicinsk omvårdnad som hjälp vid matsituationer, på- och avklädning, personlig hygien och förflyttningar. Delegerad sjukvård kan också förekomma.Publiceringsdatum2025-09-22Företaget
Kvinna på 37år bor i egen lägenhet i centrala Hedemora.
Kunden har inget eget tal (kunden använder visa tecken från teckenspråk och bild som stöd) och använder rullstol som hon till stor del kör själv.
Kunden har flera olika hjälpmedel som hon använder i vardagen.
Kunden behöver hjälp i sin vardag med allt som innebär hygien, påklädning till förflyttningar, matlagning och matsituationer (kunden får matsond som huvudnäring via peg och får vanlig mat som tillskott), aktiviteter och hemmasysslor, sociala sällskap med vänner och familj.
Kunden tycker om att vara med på matlagning och bakning, tycker om olika utflykter som skogen, promenader och mera. Tycker om att sy, måla och pyssla med olika saker.
Vi söker:
Dig som är kvinna mellan 30-50år.
Du är lugn, lyhörd, ansvarstagande, flexibel och en bra lagspelare. Glad och positiv
Erfarenhet av arbete inom omsorg eller personlig assistans är meriterande men personkemi kan vara avgörande.
Krav för att jobba hos oss:
Körkort till manuell växellåda
Mycket god svenska både i tal och skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: kattis@hass.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora Assistansservice Ekonomisk Fören
776 30 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedemora Assistansservice Ek Fören Kontakt
Verksamhetschef
Kattis Herr Persson kattis@hass.nu 0706993464 Jobbnummer
9520460