Personlig assistent hos man i Halmstad
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Halmstad
2026-03-04
Vi söker nu en personlig assistent till en man i 40-årsåldern som lever med en CP-skada. Han söker dig som vill vara ett tryggt, engagerat och närvarande stöd i hans vardag.Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på 70 % under april och maj, med möjlighet till förlängning över sommaren. Arbetstiderna varierar och omfattar dag, kväll, natt och helg. Vissa arbetspass är dygnspass. På natten har du jour. Inskolning planeras innan vikariatet påbörjas i april.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent stöttar du mannen i hans vardag utifrån hans behov och önskemål. Arbetet innefattar personlig omvårdnad, hushållssysslor och andra vardagliga moment.
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av stöd vid:
Förflyttningar med rullstol och lift
Fysioterapi och träning
Dusch, toalettbesök, påklädning samt stöd vid måltider
Städning, matlagning och tvätt
På fritiden tycker han om fotboll, TV-serier, filmer och schack, och det är positivt om du delar eller är nyfiken på hans intressen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du:
Är trygg, lyhörd och tålmodig.
Är ansvarstagande och punktlig.
Kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
Kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll, natt och helg.
Trivs med att arbeta nära en annan människa och bidra till ökad livskvalitet i vardagen
Övrig information
Anställningsform: Vikariat på 1-4 månader
Omfattning: 70 %
Arbetstider:
Kl. 7.30-17.00
Kl. 17.00-7.30 (med jour)
Dygnspass kl. 7.30-7.30 (med jour)
Tillträde: April (inskolning sker innan start)
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Kujtim Dibrani, Verksamhetschef, 010-130 33 25
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7331113-1874389". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Fiskaregatan 17 (visa karta
)
302 90 HALMSTAD Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9777775