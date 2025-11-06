Personlig Assistent Gråbo
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lerum
2025-11-06
Är du en ansvarsfull och omtänksam person som ser en framtid som personlig assistent? Vi söker dig som vill och kan arbeta med omvårdnad.
Hos vår kund som bor i Gråbo, Lerums kommun finns i dag 6 assistenter och vi letar nu efter dig som vill bli en trygg och värdefull assistent och kollega. Vi arbetar efter dagliga rutiner, dokumentation och har regelbundna APT.
Som assistent hos denna unga multihandikappade kvinna arbetar ni under arbetspassen dagtid två assistenter tillsammans, så vi söker dig som förstår vikten av gott samarbete med kunden, anhöriga, kollegor och assistansanordnare.
Det dagliga arbetet består till stor del av omvårdnad och omtanke runt alla delar i vår kunds dagliga behov. Vår kund behöver hjälp med allt från matning via sond till hygien, träning och andra vardagliga sysslor som inköp, tvätt och städ. Du kommer att arbeta där vår kund är - oftast i den egna lägenheten som finns i villan där kundens mamma bor.
Du erbjuds trevliga kollegor och en kund som verkligen uppskattar sina assistenter. Hundar finns i hemmet så man bör inte vara pälsdjurs allergiker. Våra assistenter erhåller alltid en individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner - det är viktigt att både du som assistent och vår kund känner er trygga.
Assistentens roll och erfarenhet
Du behöver vara noggrann, ansvarstagande, lyhörd, initiativrik och positiv. Det viktigaste är dock att vi hittar trygga omtänksamma assistenter som vill gör varje dag värdefull och fin för vår kund.
Körkort och egen bil underlättar.
Meriterande erfarenheter
• Svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av sond och EP.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• 50-60% tjänstgöringsgrad.
• Pass finns dygnets alla timmar och även helg.
• För rätt person finns möjlighet att påverka schema och tjänstgöringsgrad.
• Arbetstider: 8:00-18:30, 11:00-21:15 och 21:00-08:15.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal, Fremia. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Kontakt
Kundansvarig
Sandra Forsell Jobbnummer
9592315