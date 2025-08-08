Personlig assistent för rysktalande kund
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå
2025-08-08
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Skellefteå
, Robertsfors
, Piteå
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Nu söker vi en personlig assistent till en underbar tjej under skoltid.
Är du våran blivande stjärn assistent som kan hänga med vår 14 åriga tjej i skolan. Du kommer att följa med henne till skolan där ni spenderar dagen tillsammans med alla hennes klasskompisar för att sedan avsluta dagen hemma. I skolan hjälper du till med förflyttning, sondmatning, hygien och mycket annat som hör till dagen. Det är bra om du har erfarenheter av epilepsi, sondmatning och hjälpmedel som rullstol och lyft.
Arbetstider: Måndag- Fredag 8,00-15,00
Krav: Du ska kunna ryska, turkiska eller azerbadjanska
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
