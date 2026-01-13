Personlig Assistent Finspång
2026-01-13
Är du ansvarsfull och omtänksam som person? Vill du arbeta med något viktigt och betydelsefullt? Här hos vår kund, som är en mycket charmig liten kille med väldigt stora hjälpbehov, behövs du! Vi söker någon som kan jobba på timmar för att stötta upp i arbetsgruppen vid sjukdom och ledigheter.
Vi behöver dig som förstår allvaret i arbetet och vikten av att skapa trygg och fin omvårdnad för kunden i hemmet men också kan planera för en innehållsrik och fin dag för kunden. Tillsammans arbetar vi för att skapa en god arbetsmiljö och en riktigt bra assistansgrupp!
Det dagliga arbetet består av att stötta i det vår kund behöver hjälp med och det inkluderar bland annat matning via sond. Vi arbetar nära vården och behöver ständigt hålla alla uppdaterade. Vi dokumenterar efter varje pass och har regelbundna arbetsplatsträffar (APT).
Assistentens roll och erfarenhet
Som person behöver du vara noggrann, ansvarstagande, lyhörd, initiativrik och positiv. Att hjälpa och finnas för andra ska komma naturligt för dig. Vi söker dig som har viss erfarenhet från omvårdnad men personlig lämplighet väger tyngst. Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner. Det är viktigt att du som assistent får rätt förutsättningar för att lyckas i ditt nya uppdrag.
För rätt person finns här ett fantastiskt viktigt och fint arbete.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet från arbete inom vård/omsorg
• Erfarenhet av epilepsi (EP).
• Erfarenhet av sondmatning.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• På timmar - extra vid behov vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
• Arbetspass dag, eftermiddag/kväll, helg och nätter.
• Även möjlighet till sommarvikariat.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
