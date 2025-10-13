Personlig assistent, Botkyrka
2025-10-13
Jag är en kille i 30-års åldern med Downs syndrom och autism. På vardagarna går jag på Daglig Verksamhet och jag bor tillsammans med min mamma i Norsborg. Mina intressen är musik, film, promenader, åka och bada i simhallen och att dansa.
Nu letar jag letar efter en personlig assistent som gärna talar ryska. Du kommer att assistera mig med det mesta och vara min trygghet så jag känner mig lugn. Har du tidigare erfarenhet av yrket som personlig assistent är det ett stort plus, men för mig är det viktigaste att vi trivs tillsammans.
Tjänst: Extra vid behov med möjlighet till fasta pass.
Arbetstid: Mestadels kväll och natt med vilande jour men även kunna hoppa in vid andra tidpunkter på dygnet.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9553411