Personlig assistent, behovsvikarie
Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tierp
2026-02-23
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige
, Gävle
, Uppsala
, Heby
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB är ett ekonomi- och assistansföretag. Vi jobbar främst med att hjälpa funktionshindrade människor med assistans men utför även tjänster åt andra företag inom ekonomi. Våra värdegrunder är livskvalitet, respekt och värdighet. Vår målsättning är att kunden ska få den hjälp han/hon behöver för att leva ett så värdefullt liv som möjligt.
Hej!
Jag är en ensamstående kvinna född 1955 som har personlig assistent dygnet runt pga en fysiskt funktionsnedsättning. Vad måste jag ta hänsyn till hos mina assistenter? Naturligtvis är det min tillvaro det primära men arbetsklimatet för assistententerna är mycket viktigt. Hos mig är dagarna och nätterna för det mesta lugna och sansade. Jag föredrar att ni tar egna initiativ inom ramen för ert arbete.
Mina intressen är blommor både inne och ute, att det mesta är hembakat, fikabröd, limpor o dyl.
Tvätten är ganska basic dvs: sortera efter material och färg, mangla lakan, torktumla frottéhanddukar (inget sköljmedel).
Som personlig assistent hos mig kommer du att vara till hjälp med det jag inte klarar av själv i vardagen vilket omfattar till exempel hushållssysslor, förflyttningar, personlig hygien m.m.
Jag ser gärna att du har erfarenhet av att jobba som personlig assistent. Utbildad undersköterska är meriterande men inte ett krav. Du som söker ska vara nikotinfri!
Som person ska du vara självgående, lyhörd, flexibel och ansvarsfull. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och urvalsprocessen sker löpande och mer information fås vid en eventuell intervju.
Jag längtar efter att ansökningarna ska komma och få läsa era önskemål och krav.
Mvh Brukare
Allmänt om anställningen:
Behovsanställning
Arbetstider: Dygn 09.00-09.00 (6 timmar sovande jour, kl. 00-06).
Arbetspassen är förlagda på vardagar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: malin@ta-verens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tierp". Arbetsgivare Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB
(org.nr 556637-5795)
815 41 TIERP Kontakt
Samordnare
Malin Halling Malin@ta-verens.se 0739469775 Jobbnummer
9759280