Personlig assistent 75%
Cetana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2025-09-19
Cetana AB är ett litet assistansbolag med korta kommunikationsvägar och personlig kontakt. Vi erbjuder bra assistenter bra löneutveckling. Brukaren önskar kvinnliga assistenter med god hundvana . Körkort för personbil är ett krav. Du bör ej vara pälsdjursallergiker då hund och katt finns på arbetsplatsen. På grund av brukarens astma och allergier söker vi dig som är rökfri och lever i en rökfri miljö.
Du ska assistera en 44-årig rullstolsburen kvinna med allt som ingår i hennes dagliga liv.
Tjänstgöringsgrad 75 % med möjlighet till extrajobb vid övrig personals ledigheter och frånvaro. Brukaren har vaken assistans dygnet runt. Denna tjänst är dock förlagd till dag, kväll och helg.
Arbetstid varierar med 7 eller 14 timmarspass enligt ett rullande fast 6 - veckorschema.
Den assistansberättigade kvinnan bor i Läckeby.
Rekryteringen är i full gång så inkom med din ansökan så fort som möjligt för störst chans till anställning.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: cetana.assistans@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cetana AB
(org.nr 556775-5177) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalansvarig
Gunnel Kronqvist cetana.assistans@gmail.com 0705599136 Jobbnummer
9516746