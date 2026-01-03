Personlig assistent, 60%
Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vallentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vallentuna
2026-01-03
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB i Vallentuna
, Sollentuna
, Stockholm
, Uppsala
, Heby
eller i hela Sverige
Hej!
Jag är en man på 56 år som bor i Vallentuna med mina två katter och jag söker en personlig assistent som kan hjälpa mig i min vardag vid ordinarie personals frånvaro. Jag är förlamad från axlar och neråt (men helt klar i knoppen) och är rullstolsburen så du kommer att vara mina armar & fötter. Jag behöver hjälp med det grundläggande såsom mat, hygien, aktiviteter etc, så din arbetsplats är där jag befinner mig. Jag tillbringar stor del av min tid i hemmet men ibland är jag ute på resande fot och då följer du med.
Mina intressen är pyssla om min trädgård och mitt hus. Jag har även ett stort bil-intresse & spenderar en del tid i mitt garage med olika projekt. Det vore positivt om du har liknande intressen.
Jag ser gärna att du som söker är i 30-50 års åldern och kan bra svenska i tal & skrift. Jag utvecklas tillsammans med min assistent så det är viktigt att du är lyhörd, ansvarsfull & har en god människosyn.
Beskriv gärna i din ansökan om du har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller något annat som du tror kan vara meriterande. Rätt personkemi är det viktigaste och går före eventuella andra meriter!
Tjänsten är tillsvidareanställning på 60%. Du arbetar ca 5 dygn per månad. Varje arbetspass är 24h timmar, med start 08:15 och slut 08:15 dagen därpå (aktiv tid 24h). Det är viktigt att du är flexibel då gruppen hjälps åt att täcka upp pass/byta med varandra vid sjukom, vab etc. Det är ett plus om du kan hoppa in med kort varsel!
OBS! Registerutdrag från Polisens brottsregister krävs och bör tas med till ev intervju.
Timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Vid intresse mejla ditt CV och Personliga brev till malin@ta-verens.se
Välkommen in med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: malin@ta-verens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vallentuna". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB
(org.nr 556637-5795)
186 91 VALLENTUNA Kontakt
Samordnare
Malin Halling malin@ta-verens.se 0739469775 Jobbnummer
9668236