2025-12-22
Ansvarsfull personlig assistent sökes.
Vi söker 2 assistenter till vår kund som är bosatt i Jönköping. Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet, minst 3 år, av arbete inom vården. Brukaren i detta uppdrag är ett barn som behöver hjälp med det mesta. För denna anställning krävs att du är ostraffad och vi begär utdrag från belastningsregistret innan anställningen sker. Beställ därför gärna ett utdrag skyndsamt om du är intresserad av tjänsten. Arbetet inom detta uppdrag omfattar dagtid/kvällstid/ vaken natt.
Skriv och berätta om din bakgrund och varför du söker just detta arbete.
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Ansökan enbart via mail: info@assistansvalet.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: info@assistansvalet.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistansvalet Na AB
