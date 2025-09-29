Personlig assistent
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Södertälje
*En ny stjärna...Personlig assistent sökes!*
Hon är en 42-årig tjej som är aktiv och äskar att träna. Hon bor på Södermalm och söker långsiktiga och roliga assistenter på extra/deltid.
Du som min personliga assistent är glad, positiv, lyhörd, flexibel, fysisk starkt och en problemlösare. Du är där för att underlätta i min vardag och därför är det bra att du vågar ta egna initiativ.
Erfarenhet av personlig assistans är inte nödvändigt, det viktigaste är personkemin och att vi trivs bra tillsammans.
Hon har en muskelsjukdom som innebär att hon behöver personlig assistans dygnet runt, men nätterna är sovande jour. Viktigt är att du är flexibel och kan jobba både dag, natt och helg.
• ***Flytande svenska är ett krav****
Känner du någon kan vara intresserad eller själv är intresserad att söka - skicka ditt cv och ett personligt brev till:Personligassistent1@outlook.com
• ***Obs! Endast kvinnliga sökanden!**** Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
