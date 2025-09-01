Personlig assistent
2025-09-01
Jag är en man nyss fyllda 43 år. Bor i eget hus på landet med assistans dygnet runt med sovande jour. Gillar att ta korta promenader, lägga pussel och musik b.l a.
Jag kan mycket själv men behöver en trygg och förutsägbar vardag.
Jag behöver nu utöka med en assistent. Tjänsten är på 30%. Innan tillträde erbjuds 2 veckors betald introduktionspass. Tjänsten innebär också att du har möjlighet att kunna hoppa in vid sjukfrånvaro samt vid semester. Ett stort plus är om du ser din tjänst som långvarig.
Söker den som är omtänksam, kan laga mat, är lugn, är lyhörd och lägger märke till detaljer, kan ta och lyssna på instruktioner, empatisk, flexibel, pålitlig, ansvarsfull och positiv inställning till livet.
God kunskap i svenska både i tal och skrift då en del kommunikation är i skrift.
Tidigare erfarenhet av assistans är en merit. Personkemin är så klart viktigt.
Erbjuder: Kontinuerlig handledning och utbildning för att stärka din kompetens och trygghet i arbetet.
Körkort är ett krav då arbetsplatsen ligger på landet utan kommunikationer.
Om du känner för att arbeta som personlig assistent och att det är mer än ett jobb - ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Är du rätt person för oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: mabroby@gmail.com
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
Birgander, HB M A Jobbnummer
9486425