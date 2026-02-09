Personlig assistent - vikariat och timvikarier
2026-02-09
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
Arbetsuppgifter
Är du en omsorgsstjärna och vill arbeta som personlig assistent till tonårskille?
Vi söker engagerade och empatiska personliga assistenter till en glad tonårskille med ett motorintresse. Du kommer att vara en viktig del av hans vardag, och din roll kommer att innebära en del tunga lyft och mycket omvårdnad.
* Assistera i dagliga aktiviteter och rutiner
* Vara med under skoldagen
* Uppmuntra och vara behjälplig i dagliga träningsprogram
* Ge personlig omvårdnad och stöd
* Stödja och uppmuntra tonåringen till att utforska sina intressen på ett säkert sätt.Kvalifikationer
* Erfarenhet av att arbeta med tonåringar, företrädesvis med särskilda behov.
* Förmåga att utföra tunga lyft och fysiskt arbete.
* Förmåga att engagera sig i en tonårings intressen.
* Empatisk och lyhörd kommunikationsstil.
* God samarbetsförmåga och flexibilitet.
* Körkort.
Meriterande
* Utbildning eller erfarenhet inom vård och omsorg.
Är du intresserad av att bli en del av vårt team och bidra till en tonårskilles välbefinnande och utveckling. Vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Torsby kommun samarbetar med Offentliga Jobb i rekryteringsärenden. Offentliga Jobb vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektor. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Offentliga Jobb! Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
Läs mer: Torsby kommuns webbplats
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sn 2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsby kommun
(org.nr 212000-1777) Kontakt
områdeschef funktionsstöd
Åsa Axelsson asa.axelsson@torsby.se 0560-161 89
