Personbilssäljare
Hedin Automotive Göteborg AB / Butikssäljarjobb / Uddevalla Visa alla butikssäljarjobb i Uddevalla
2025-08-25
, Munkedal
Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive
Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla - men i slutändan handlar allt om en sak: vi har något för dig.
Nu har du chansen att bli en del av vårt team i rollen som Personbilssäljare på vår anläggning i Uddevalla. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi mer än bara en arbetsplats - vi erbjuder utmaningar, ansvar, trygghet, samarbete, utveckling och glädje.
Om rollenI rollen som Personbilssäljare får du möjligheten att arbeta med Mercedes-Benz, ett av världens mest kända och prestigefyllda bilmärken. Du kommer att hantera hela försäljningsprocessen - från första kundkontakt till leverans av nycklar - med fokus på att skapa långsiktiga relationer och överträffa kundernas förväntningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Att presentera våra modeller och hjälpa kunder att hitta rätt bil.
• Att guida dem genom provkörningar, tillbehör och finansieringslösningar.
• Att säkerställa högsta möjliga kundnöjdhet och bygga starka affärskontakter.
För att lyckas i rollen behöver du hålla dig uppdaterad om den senaste tekniken, särskilt inom elfordon där utvecklingen sker snabbt. Du rapporterar till Platschefen och blir en viktig del av ett drivet och engagerat team.
Din profilVi söker dig som är driven, målinriktad och brinner för att göra affärer. Du gillar att möta människor, bygga relationer och hitta lösningar som skapar värde för kunden.
Vi tror att du har:
• Några års erfarenhet av försäljning (erfarenhet från bilbranschen är meriterande).
• Förmåga att självständigt strukturera och prioritera ditt arbete i en dynamisk miljö.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• B-körkort.
Personliga egenskaper som prestigelöshet, social förmåga, initiativkraft och ett genuint intresse för bilar och teknik är starka framgångsfaktorer.
Varför välja Hedin Automotive?Hos oss finns stora möjligheter att växa. Vi tror på att utveckla våra medarbetare och ge rätt personer chansen att ta nästa steg i karriären. När du växer - växer vi som företag.
Vi erbjuder:
• Kollektivavtal och rättvisa anställningsvillkor.
• Förskottsemester, extra föräldralön och ett generöst friskvårdsbidrag.
• En arbetsplats som värnar om hälsa, engagemang och långsiktighet.
Läs mer på www.hedinautomotive.se
