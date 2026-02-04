Personalbefäl Till Norrbottens Flygflottilj
2026-02-04
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga? Brinner du för rekryterings- och utbildningsfrågor? Då är du kanske den vi söker.
Norrbottens flygflottilj söker nu ett personalbefäl då nuvarande befattningshavare lämnar för nya utmaningar inom förbandet. Befattningen återfinns inom HR-avdelningen vilken tillhör flottiljens stab. Avdelningen stödjer flottiljen och dess chefer inom personalområdet med exempelvis lönebildning, kompetensförsörjning, rekrytering och arbetsmiljö.
Om befattningen
I rollen som personalbefäl kommer du framförallt att arbeta med rekryterings- och utbildningsfrågor utifrån flottiljens kort- och långsiktiga behov. Arbetet innefattar att driva och utveckla dessa områden med målsättningen att öka andelen sökande för fortsatt engagemang vid F 21. Du kommer ha ett nära samarbete med verksamheterna vid flottiljen samt regionala och centrala samarbetspartners inom myndigheten.
Hos oss kommer du ha ett intressant, roligt och varierande arbete, som också ger möjlighet till kompetensutveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Samordnar information och rekrytering till OP/SOU/ROU/RSOU/SOFU samt GSS K/T vilket bland annat innebär:
• Sammanhållande för elevbeställningar mot SOU, ROU, RSOU och OP.
- Stödjer A5 med behovs- och kravsättning av värnpliktiga.
- Utveckla metoder och genomföra aktiviteter för YO-rekrytering.
- Vara sammanhållande för tester inför antagning.
• Ansvara för besök och relationshantering av elever från förbandet till respektive
skola/centra.
- Är kontaktperson mot FV KOF gällande utbildningsfrågor som rör GOU och OP.
• Stödjer personalchef med krigsplaceringsarbete samt övnings- insats och mobiliseringsplanering.
• Reservofficershandläggare och kontaktperson mot MHS Halmstad
Det finns stora möjligheter att utveckla tjänsten och dess innehåll utifrån F 21:s behov.
Kvalifikationer
• Specialistofficer (SO 6/7)
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Goda kunskaper i Officepaketet
• B-körkort
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som stimuleras av utmaningar, är kommunikativ och utåtriktad. Du har en förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ på nytänkande och kreativa sätt. Vi värdesätter att du har en positiv och lösningsinriktad grundsyn och snabbt kan sätta dig in i nya förutsättningar och arbetsuppgifter. Du kommer att koordinera kontakterna gentemot verksamheten, skolor och andra förband vilket ställer krav på social kompetens och en förmåga att se helheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av arbete inom personaltjänst.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Luleå
Militär befattning SO 6/7
Tillträde: 2026-05-04 eller enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Personalchef Jonas Berglund
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Anton Eliasson.
Samtliga nås genom växel tfn 0920-23 40 00.
Fackliga företrädare:
OF F 21, SACO samt OFR/S. Samtliga nås via F 21 växel, 0920-23 40 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-06. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:
• Kontroll av luftrummet.
• Mark- och sjömålsbekämpning.
• Underrättelseinhämtning.
• Luftburen transport.
• Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.
F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
