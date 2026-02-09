Personalansvarig Matsal Göteborg

RA Hospitality i Göteborg AB / Kockjobb / Göteborg
2026-02-09


RA Hospitality förser hela besöksnäringen med flexibla personallösningar så som bemanning, rekrytering, entreprenad och utbildning. Med över 25 år i branschen och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo så är vi ledande i branschen. Våra kunder består bl.a. av hotellkedjor, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Vi vågar säga att vi är grymma på service och kvalitet! Brinner du för besöksnäringen och vill leverera service i världsklass till våra kunder? Älskar du att jobba med människor och utveckla medarbetare? Vill du ha en fot kvar i restaurangbranschen men slippa drifttelefonen 24/7? Då har vi tjänsten för dig!

Till vårt kontor i Göteborg söker vi nu en personalansvarig som vill vara med och fortsätta att utveckla vår Matsalsavdelning och ta den till nya höjder.
Hos oss kommer du att arbeta med rekrytering och uthyrning av allt från restaurangbiträden och bartenders till servitörer och hovmästare. Vi bemannar och rekryterar personal till stora hotellkedjor, företagsrestauranger, banketter och à la carte krogar m.m.
En vanlig dag på kontoret innefattar t.ex. intervjuer och anställningar av nya medarbetare, schemaläggning, daglig bemanning och annan personaladministration. I tjänsten ingår även mycket kundkontakt, försäljning, möten, utbildningar och uppföljningar. Du kommer även få vara med ute och säkerställa driften på stora och spännande kundevents!
I din roll är du ytterst ansvarig för matsalsavdelningen och du rapporterar direkt till driftchef.
RA Hospitalitys målsättning är att våra kunder och medarbetare alltid ska vara nöjda med de tjänster vi utför och med oss som serviceföretag. Arbetet ställer därför höga krav på din sociala förmåga då möten och samtal med kunder och medarbetare sker på daglig basis.
Vi ser att du är:

Positiv och bra på att motivera dina medarbetare

Gillar att arbeta med människor från jordens alla hörn

En problemlösare som har lätt att se möjligheter

Prestigelös och en teamspelare som kan hugga in där det behövs

Bekväm med att skapa nya relationer

En person som gillar högt tempo med varierande arbetsdagar

Trygg, diplomatisk och noggrann

Du har sedan tidigare:

Arbetat som Restaurangchef eller Hovmästare och redo för nästa steg

Ett brett kontaktnät inom Göteborgs restaurangvärld

Gärna erfarenhet av stora banketter och events

Gärna erfarenhet av att ansvara och leda stora personalgrupper

God insikt i såväl schemaläggning som personalhantering

God ekonomisk förståelse och erfarenhet av resultat- och budgetansvar

Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska

B-körkort

Vad får du hos oss

Ett stimulerande, roligt och givande arbete med högt i tak

Varierande arbetsuppgifter med mycket eget ansvar

Möjlighet att använda din branschkunskap för att hjälpa branschkollegor att lösa utmaningar och personalbehov

Bli en del av ett sammansvetsat team på kontoret där alla hjälps åt och har en "ingenting är omöjligt" -inställning

Möjlighet att bygga upp och sätta sin egen prägel på avdelningen

Generösa personalförmåner

Löpande kompetensutveckling

Ett brett kontaktnät inom besöksnäringen

Utbildning inom bl.a. arbetsrätt och kollektivavtal

Detta är en tillsvidaretjänst som inleds med sex månaders provanställning, heltid, lön enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är främst förlagda dagtid måndag-fredag med någon eller några kvällar i veckan beroende på bokningar och säsong.
Vi hoppas på att kunna välkomna en ny kollega hos oss inom kort så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-08-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
RA Hospitality i Göteborg AB (org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Södra Vägen 67 (visa karta)
412 54  GÖTEBORG

Arbetsplats
RA Hospitality Sverige

Kontakt
Mathias Bjurmalm
mathias.bjurmalm@rahospitality.se

