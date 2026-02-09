Personalansvarig Matsal Göteborg
RA Hospitality i Göteborg AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-02-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RA Hospitality i Göteborg AB i Göteborg
, Skövde
, Karlstad
, Malmö
, Örebro
eller i hela Sverige
RA Hospitality förser hela besöksnäringen med flexibla personallösningar så som bemanning, rekrytering, entreprenad och utbildning. Med över 25 år i branschen och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo så är vi ledande i branschen. Våra kunder består bl.a. av hotellkedjor, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor. Vi vågar säga att vi är grymma på service och kvalitet! Brinner du för besöksnäringen och vill leverera service i världsklass till våra kunder? Älskar du att jobba med människor och utveckla medarbetare? Vill du ha en fot kvar i restaurangbranschen men slippa drifttelefonen 24/7? Då har vi tjänsten för dig!
Till vårt kontor i Göteborg söker vi nu en personalansvarig som vill vara med och fortsätta att utveckla vår Matsalsavdelning och ta den till nya höjder.
Hos oss kommer du att arbeta med rekrytering och uthyrning av allt från restaurangbiträden och bartenders till servitörer och hovmästare. Vi bemannar och rekryterar personal till stora hotellkedjor, företagsrestauranger, banketter och à la carte krogar m.m.
En vanlig dag på kontoret innefattar t.ex. intervjuer och anställningar av nya medarbetare, schemaläggning, daglig bemanning och annan personaladministration. I tjänsten ingår även mycket kundkontakt, försäljning, möten, utbildningar och uppföljningar. Du kommer även få vara med ute och säkerställa driften på stora och spännande kundevents!
I din roll är du ytterst ansvarig för matsalsavdelningen och du rapporterar direkt till driftchef.
RA Hospitalitys målsättning är att våra kunder och medarbetare alltid ska vara nöjda med de tjänster vi utför och med oss som serviceföretag. Arbetet ställer därför höga krav på din sociala förmåga då möten och samtal med kunder och medarbetare sker på daglig basis.
Vi ser att du är:
Positiv och bra på att motivera dina medarbetare
Gillar att arbeta med människor från jordens alla hörn
En problemlösare som har lätt att se möjligheter
Prestigelös och en teamspelare som kan hugga in där det behövs
Bekväm med att skapa nya relationer
En person som gillar högt tempo med varierande arbetsdagar
Trygg, diplomatisk och noggrann
Du har sedan tidigare:
Arbetat som Restaurangchef eller Hovmästare och redo för nästa steg
Ett brett kontaktnät inom Göteborgs restaurangvärld
Gärna erfarenhet av stora banketter och events
Gärna erfarenhet av att ansvara och leda stora personalgrupper
God insikt i såväl schemaläggning som personalhantering
God ekonomisk förståelse och erfarenhet av resultat- och budgetansvar
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
B-körkort
Vad får du hos oss
Ett stimulerande, roligt och givande arbete med högt i tak
Varierande arbetsuppgifter med mycket eget ansvar
Möjlighet att använda din branschkunskap för att hjälpa branschkollegor att lösa utmaningar och personalbehov
Bli en del av ett sammansvetsat team på kontoret där alla hjälps åt och har en "ingenting är omöjligt" -inställning
Möjlighet att bygga upp och sätta sin egen prägel på avdelningen
Generösa personalförmåner
Löpande kompetensutveckling
Ett brett kontaktnät inom besöksnäringen
Utbildning inom bl.a. arbetsrätt och kollektivavtal
Detta är en tillsvidaretjänst som inleds med sex månaders provanställning, heltid, lön enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är främst förlagda dagtid måndag-fredag med någon eller några kvällar i veckan beroende på bokningar och säsong.
Vi hoppas på att kunna välkomna en ny kollega hos oss inom kort så vänta inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7178230-1832499". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Södra Vägen 67 (visa karta
)
412 54 GÖTEBORG Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
Mathias Bjurmalm mathias.bjurmalm@rahospitality.se Jobbnummer
9732684