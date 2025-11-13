Personaladministratör till Saps
2025-11-13
Om Saps
Saps betyder "livskraft" på engelska, vilket är en passande beskrivning av vad vi erbjuder företag och offentliga verksamheter runt om i Sverige. Saps Service Management finns över hela landet och erbjuder högkvalitativ service inom affärsområdena Fastighet och Infrastruktur. Vår service frigör tid och energi för våra kunder, som de kan investera i sina verksamheter.
Saps kultur präglas av oräddhet inför nya idéer, enkelhet i allt vi gör, flexibilitet i en föränderlig värld och ansvarsfullhet gentemot våra kunder, partners och varandra. Vi är ett expansivt och entreprenörsdrivet företag med stora visioner. Idag finns vi på den svenska marknaden med cirka 200 medarbetare, och tillväxten kommer att fortsätta.
Vi ställer höga krav på engagemang, kompetens och initiativförmåga hos våra medarbetare. I gengäld erbjuder vi stort utrymme och stöd för egna kreativa idéer i nära samarbete med våra kunder.
Om rollen
Som personaladministratör kommer du vara en nyckelperson i vårt administrativa team. Du har några års erfarenhet av administrativa uppgifter, med fördel inom personal men inget krav. Har du erfarenhet av arbetsrätt är det ett stort plus. Du har ett öga för detaljer och är alltid redo att hjälpa till där det behövs.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Administrering av vårt personalsystem Flex HRM
Attestering och granskning av tidrapporter och utlägg
Hantering av anställningsavtal, uppföljning tidrapportering, analyser, underhåll
On- och offboarding av medarbetare
Rekrytering
Semesterplanering
Rapportering till myndigheter
Förberedande material inför lönerevision och medarbetarsamtal
Lönematerial till extern part som sköter lönehanteringen
Uppföljningsarbete
Framtagning av material inför MBL förhandlingar och genomföra förhandlingar
Hantera personalfrågor
Administrering av vår fordonspark
KMA - Kvalitet Miljö och Arbetsmiljö - samordnare och kravställare tillsammans med ansvarig
IA - incidenthantering - samordnare och kravställare
Ansvarig för Winningtemp och övriga personalsystem
Löpande arbete med personalhandbok, policys mm.
Utbildning
Enklare ekonomiuppgifter
Du kommer arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter men har kollegor med andra ansvarområden inom teamet. Vi är ett sammansvetsat team där alla tar ansvar för sina uppgifter och stöttar varandra när det behövs. Tjänsten innebär nära samarbete med kollegor inom organisationen, så vi söker dig med god social förmåga, lätt för att samarbete och är självgående.
Du är prestigelös, har en positiv inställning och värderar noggrannhet högt. Din arbetslivserfarenhet väger tyngre än dina formella studier - vi ser till vem du är och vad du kan åstadkomma! Du trivs bäst på plats på vårt kontor, bara ett stenkast från Avenyn.
Vad vi erbjuder
Våra värdeord är oräddhet, enkelhet, flexibilitet och ansvarsfullhet och dessa ligger till grund för vårt gemensamma arbete och mål:
Vår enkelhet, flexibilitet och oräddhet märks i vår entreprenörsanda, laganda och vårt kundfokus.
Vi arbetar med eget ansvar som del i ett team med ett gemensamt mål vilket bidrar till att vi är ansvarsfulla - vi håller alltid vad vi lovar.
Framgångsrika medarbetare hos oss oavsett funktion präglas av att de är drivna och handlingskraftiga samt att de har ett visst mått av entreprenörskap. Vi lägger mycket fokus på att alla våra medarbetare skall känna en samhörighet och trygghet och vi både mäter och följer noga upp att våra medarbetare har de bästa förutsättningar för att trivas på jobbet.
Ansökningar hanteras löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Läs mer om oss på www.saps.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saps Service Management AB
(org.nr 556701-7115), https://saps.se Arbetsplats
Saps Service Management AB Kontakt
Stefan Emericks 0703-724953 Jobbnummer
9602311