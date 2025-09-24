Personaladministratör
QSG Bevakning erbjuder ett flertal tjänster till såväl privata som publika bolag. Vi vill inte profilera oss som ett traditionellt bevakningsbolag, vi vill behålla det personliga engagemanget. Kunden skall alltid vara i fokus och kvalitet skall genomsyra hela verksamheten. Verksamheten skall utmärkas av Säkerhet, Trygghet och Kompetens såväl mot kunden, tredje man och vår egen personal.
Vårt motto: "Ingen kund är för liten, inget uppdrag är för stort!
Studerar du inom HR eller personalvetenskap och vill få praktisk erfarenhet inom personaladministration? Är du dessutom strukturerad, noggrann och intresserad av att arbeta med människor? Då kan detta vara rollen för dig!
Om rollen
QSG Bevakning söker en personaladministratör som kan stötta kollegor i det dagliga administrativa arbetet. I rollen får du en samordnande funktion med varierande arbetsuppgifter och daglig kontakt med både interna och externa kontakter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
• Personaladministration kopplat till anställningar och medarbetare
• Stöd vid rekryterings- och introduktionsprocesser
• Hantering av personalregister och dokumentation
Vi tror att du som söker:
• Studerar HR, personalvetenskap eller liknande och vill ha ett meriterande extrajobb
• Har god datorvana och snabbt kan sätta dig in i nya system
• Är kommunikativ och serviceinriktad
• Uttrycker dig väl i både tal och skrift
• Är självgående, noggrann och strukturerad
• Har hög integritet och kan hantera känslig information på ett professionellt sätt
Vi erbjuder en flexibel roll där du får möjlighet att växa i din framtida profession samtidigt som du bidrar med värdefullt stöd till vår organisation. Anställningen är en behovsanställning med arbete cirka 2-3 dagar i veckan, vilket gör den perfekt att kombinera med studier. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Placeringsort: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande.
Urval sker löpande.

Välkommen med din ansökan!
• För anställning på QSG Bevakning AB så krävs det att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning på auktoriserat bevakningsföretag
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av administrativt arbete Ersättning
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
