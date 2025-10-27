Personal till vår depå i Nässjö
2025-10-27
Vi på Skagert Byggmaskiner AB växer och säker nu en engagerad och kunnig mekaniker som vill vara med och bidra till att skapa en effektiv, trivsam och kundfokuserad verksamhet.Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Som anställd hos oss får du en varierad vardag med både service, underhåll och kundkontakt. Du arbetar med att:
• Utföra service, reparationer och felsökning på våra maskiner, fordon och utrustning
• Förbereda och kontrollera maskiner inför uthyrning
• Hantera in- och utlämning av utrustning till kunder
• Köra transporter mellan depåer och kunder
Du kommer att ha en central roll i att bygga upp rutiner och struktur för den nya depån, tillsammans med kollegor som brinner för kvalitet, service och samarbete.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av mekaniskt arbete - kanske som fordonstekniker, maskinmekaniker eller gillar att meka på egen hand. Du är praktiskt lagd, noggrann och trivs i en miljö där det händer mycket.
Vi värdesätter att du:
• Har god teknisk förståelse och ett genuint intresse för maskiner
• Är självgående och tar ansvar för ditt arbete
• Har en positiv inställning och trivs med kundkontakt
• Har BE-körkort (tyngre behörighet är meriterande)
Vi erbjuder
Hos oss blir du del av ett växande företag med korta beslutsvägar, god gemenskap och högt tempo. Vi erbjuder en trygg anställning, möjlighet att påverka din arbetsmiljö och att utvecklas tillsammans med oss.
Låter det som något för dig?
Välkommen med din ansökan till adam.bylander@tatab.se
senast 2025-11-15. Urval sker löpande.
Vid frågor, vänligen ring rekryterande chef Ulf Knutsson på 070 267 92 50. Märk din ansökan med "Mekaniker, Nässjö" i ämnesraden. Om företaget
Skagert Byggmaskiner AB är ett lokalt maskinuthyrningsföretag med stort fokus på kundnöjdhet och långsiktiga relationer. Vi tillhandahåller olika typer av byggmaskiner till både privatpersoner och företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Vårt företag är känt för att erbjuda högkvalitativa maskiner och enastående service till våra kunder. Vi ingår i TätabGruppen med depåer i Jönköping, Tranås, Vetlanda, Nässjö, Vaggeryd, Värnamo och Anderstorp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: adam.bylander@tatab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker, Nässjö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skagert Byggmaskiner AB
(org.nr 556339-3288)
BRÅNAVÄGEN 2 (visa karta
)
571 38 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef, Nässjö
Ulf Knutsson uffe@skagert.se 0702679250 Jobbnummer
9575248