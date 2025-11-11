Partner / Affärsutvecklare
2025-11-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi hjälper företag och investerare att lösa likviditet och skapa tillväxt genom praktiska finansiella lösningar och konsultation. Du får en tydlig playbook, varma listor och daglig stöttning - du fokuserar på att öppna dörrar och boka möten som leder till affärer.
Rollen
- Prospektera, kontakta och boka kundmöten (telefon, e-post, LinkedIn).
- Kvalificera behov och koordinera möten med senior konsult.
- Följa upp disciplinerat och driva affärer till signering.
Ersättningsmodell (exempel)
- 10-20% provision på ny affär beroende på storlek.
- 5-10% på förlängning/förnyelse.
- Snabb bonus per möte som leder till offert inom 48h.
Vem är du?
- Du gillar försäljning och tar ägandeskap.
- Du är trygg på telefon och i skrift (svenska/engelska).
- Meriterande: B2B-sälj, finansiella tjänster, rådgivning.
Så funkar det praktiskt
- Du arbetar som uppdragstagare/konsult (egen firma/F-skatt).
- Du får onboarding, manus, mallar och CRM-åtkomst.
- Daglig kort avstämning med VD:n (15 min).
Ansök
Ansök

Skicka kort presentation + LinkedIn-länk till leo.celija@sweinvest.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: leo.celija@sweinvest.se
Detta är ett heltidsjobb.
Sweinvest Finance AB (org.nr 559379-1907)
Gullbergsstrandgata 36D (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Sweinvest Finance Jobbnummer
9598713