Parkeringsvakt i Halland !
Älskar du frihet under ansvar samt uppskattar ett flexibelt arbete?
Då ska du söka dig till oss på P-tjänst. Vi söker nu parkeringsvakt för bevakningsområde Halland.
Ett jobb som faktiskt betyder något
Det finns jobb som bara är ett jobb - och så finns det jobb som gör skillnad. Jobb där du känner att det du gör spelar roll, för människor och för samhället. Att vara parkeringsvakt är ett sådant jobb och den här rollen är viktig.
Här på P-tjänst AB letar vi efter dig som söker mer än bara en plats att stämpla in och ut på. Vi söker dig som vill ha frihet att fatta egna beslut, men som också förstår vikten av att ta ansvar.
Vem är du?
Vi tror att du är någon som uppskattar tydlighet och struktur, men som också gillar variation. Du kanske är en person som vill se resultat av det du gör - någon som tycker det är tillfredsställande att avsluta dagen och veta att du har bidragit till att skapa ordning.
För att trivas hos oss:
Du gillar att jobba självständigt, men samtidigt har en laganda och vill jobba för teamet-arbetet innebär att åka ensam.
Du är typen som håller vad du lovar och som tar ansvar - inte bara för dig själv utan också för det du gör.
Du innehar god kommunikationsförmåga och gillar att möta människor, även när de är stressade eller har en dålig dag, och kan hantera situationer med lugn och respekt.
Du är lösningsorienterad och har lätt för att tänka om i situationer som kräver det.
Du bör trivas med att jobba ute i alla väder då arbetet också kräver det.
Hur ser en dag ut?
Som parkeringsvakt är du mycket mer än en uniform. Du är en trygghetsskapare, en problemlösare och ibland den som med ett leende avdramatiserar en irriterad parkörs dag.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Parkeringsövervakning - där du ser till att regler efterlevs och skapar ordning.
Kontakt med uppdragsgivare.
En del allmän service till parkörer som behöver din hjälp.
Du är bilburen men det innebär också en del promenader.
Du jobbar varierande tider, inklusive dag, kväll, natt och helger. Ingen dag är den andra lik.
Vad vi söker hos dig:
Måsten:
Du har B-körkort och gillar att röra dig runt i stan.
Du pratar och skriver svenska flytande, och har bra koll på engelska.
Du har en gymnasieexamen eller likvärdigt - det är en stabil grund att stå på.
Du har ordning på ekonomin och ett prickfritt belastningsregister.
Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete där du mött och hanterat människor i olika situationer - det viktiga är att du är trygg i att bemöta såväl kunder som parkörer.
Du ska ha en bra tillgänglighet- som tex deltidsarbete, studier på deltid eller studier med flexibilitet.
Du ska vara bosatt i Göteborg eller närliggande och kunna hoppa in med kort varsel.
Extra plus:
Erfarenhet som parkeringsvakt eller från bevakningsbranschen.
Tekniskt kunnande eller datavana.
Kunskap i fler språk - mångfald är en tillgång.
Varför jobba hos oss?
Vi är ett familjeägt företag med en jordnära kultur där frihet och ansvar är grunden för allt vi gör. Här är dina idéer värdefulla, och du är en del av något större - att skapa trygghet och trivsel för andra.
Vi erbjuder:
Frihet under ansvar - flexibla arbetstider och möjlighet att påverka.
Trygghet och utveckling - vi följer kollektivavtalet och det finns möjligheter att växa inom bolaget.
En familjär arbetsplats- vi är ett jordnära familjeföretag som tror på respekt, samarbete och struktur, där alla är likvärdiga och kan göra skillnad.
Friskvårdsbidrag - vi är måna om din hälsa och tycker det är viktigt att bidra till den genom fysisk träning och återhämtning.
Ett gott gäng i stort- vi ser till teamet före jaget och att alla bidrar med något.
Så här söker du:
Skicka ditt CV till oss här eller till jobba@p-tjanst.se
och ange referensen " Parkeringsvakt i Halland vid behov".
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Vi svarar vanligtvis inom 1-2 veckor.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: jobba@p-tjanst.se
(org.nr 556396-7347), http://www.p-tjanst.se
432 35 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9716715