Parkarbetare Säsong

Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor Samhälle och service, innehåller verksamheterna fysisk och teknisk planering, näringsliv och turism, kost, fritid och kultur, kollektivtrafik, vatten- och avlopp, gator och vägar, parker och fastigheter.Publiceringsdatum2026-02-09Beskrivning
Gata/Park är en del av Tekniska avdelningen.
Vi sköter om park-och grönområden, vatten och avloppsreningsverk, vattenledningar, gator och vägar, fastigheter, enskilda vägar, tätortsnära skog och friluftsområden Vi är sammanlagt 31 medarbetare som är engagerade i att skapa bra dagar för våra medborgare. Vi värnar om en god och säker arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Uppdraget som parkarbetare består främst av trädgårdsarbete som innebär plantering, gödsling, vattning, klippning av gräsytor, rensning av ogräs samt beskärning av träd och buskar. I arbetsuppgifterna ingår det även yttre städning på kommunens ytor samt kommunala Fastigheter likaså dagligt underhåll och mindre reparationer av maskiner. Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande eftersom grävningsarbete, krattning och att trimma gräs förekommer Kvalifikationer
Det är meriterande för tjänsten parkarbetare om du har yrkeserfarenhet inom park, trädgård och naturvård. Du bör även ha erfarenhet av att köra bland annat grönytemaskiner. Arbetet innebär att du förflyttar dig mellan olika arbetsställen därav är även körkort meriterande. Du är en person som har god samarbetsförmåga och har lätt att skapa goda kontakter med dina kollegor då du arbetar både i grupp och självständigt. Vidare ser vi att du är lyhörd och kommunikativ i förhållande till såväl interna och externa kontakter. Du har en god kommunikativ förmåga i det svenska språket, både tal och skrift. För den här rollen krävs att du har goda erfarenheter av att arbeta strukturerat och att du har en förmåga att planera dina uppdrag så att arbetsuppgifterna genomförs på ett så effektivt sätt som möjligt. En serviceförvaltning är under ständig förändring då våra tjänster anpassas efter kundens behov. Att du är en person som är flexibel, serviceinriktad och hjälpsam är därför egenskaper som är viktiga för denna roll.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
B-körkort är ett krav.
BE-körkort är meriterande.
Utbildning inom den gröna sektorn är meriterande.
Vana att köra traktor är meriterande.Anställningsvillkor
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kils kommun
(org.nr 212000-1751) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kils kommun, Samhälle och service Kontakt
Stefan Björkman 0554-19610 Jobbnummer
9729949