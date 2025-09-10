Parkarbetare
2025-09-10
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Teknik- och fastighetsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en attraktiv stad att bo och vistas i. Vi utvecklar, bygger och förvaltar kommunens offentliga miljöer som gator, torg, parker, skogar, naturområden samt kommunens lokaler. Vi ansvarar även för evenemangssamordning samt idrotts- och fritidsverksamhet för att främja folkhälsan genom att samarbeta med och stödja föreningar.
Park- och skogsdriftsenheten söker nu två nya medarbetare till park- och skogsdrift öster!
Här arbetar idag 18 engagerade kollegor, varav 12 parkarbetare, som tillsammans bidrar till att utveckla och ta hand om Halmstads kommuns gröna utemiljöer. Hos oss får du vara med och skapa trivsamma parker och grönområden som gör skillnad för både invånare och besökare. Här har du chansen att arbeta med dina gröna fingrar i en miljö som främjar trivsel och utveckling. Enheten arbetar som utförare på uppdrag från stadsmiljöavdelningen, som varje år beställer skötsel av kommunens parker och grönområden.
Är du trädgårdsintresserad med erfarenhet av parkskötsel? Vill du arbeta i en stimulerande och omväxlande utomhusmiljö året runt? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som parkarbetare kommer du att vara en del av vårt glada och engagerade team som ansvarar för skötseln av kommunens parker och gröna utemiljöer. Vi strävar efter att skapa trygga och vackra miljöer för människor att vistas i. Arbetsuppgifterna är ibland fysiskt ansträngande men är varierande i stor grad. Exempelvis på arbetsuppgifter är gräsklippning, putsning med grästrimmer, lövhantering, häckklippning, skötsel av rabatter och buskage, plantering av sommarblommor, perenner, buskar och träd samt beskärning. Renhållning så som plockning av skräp och skötsel av lekplatser förekommer också. Under vintern är gruppen delaktig i snö- och halkbekämpning av kommunens gång och cykelbanor och utför röjning av naturlika buskage eller tätortsnära naturområden, trädfällning samt beskärning.
Som parkarbetare har du stora möjligheter att arbeta självständigt och det är därför viktigt att du är lösningsfokuserad och kan fatta egna beslut. Som parkarbetare utgår du i ditt dagliga arbete från det digitala verksamhetssystemet (BM road service) för planering, dokumentation och uppföljning av arbetsuppgifter.
Beredskapstjänstgöring kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning mot trädgård och/eller anläggning och har intresse för växter och gröna miljöer, alternativt har förvärvat motsvarande kunskaper genom yrkesmässig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Andra krav för tjänsten är:
* B-körkort för manuell bil
* Språkkunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
* God datavana.
* Erfarenhet av parkarbete och trädgårdsanläggning
Meriterande krav för tjänsten är:
* Motorsågskort A-B, röjsågskort RB
* BE körkort
* Utbildning i arbete på väg
* Erfarenhet av arbete med trädgårdsmaskiner exempelvis häcksax, lövblås
* Erfarenhet av att arbeta med trädfällning, röjning och beskärning
* Erfarenhet av arbete i offentlig miljö
* Erfarenhet av att arbeta i digitala driftstödsystem
För att lyckas hos oss är det av vikt att du har en naturlig förmåga att samarbeta och bygga relationer då teamet och arbetsglädjen är viktig. Du har en förmåga att se möjligheter och hitta lösningar på olika utmaningar för att nå resultat och du är bekväm med att dela med dig av dina kunskaper till andra kollegor och på så vis bidrar du till teamets och organisationens ständiga förbättring. Du är även skicklig på att strukturera, planera och kan prioritera mellan arbetsuppgifter.
Som parkarbetare möter du många kommuninvånare i ditt arbete därför söker vi dig som har en serviceinriktad inställning och värdesätter ett gott bemötande gentemot våra kommuninvånare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
