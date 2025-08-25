Parkarbetare
2025-08-25
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Teknik- och fritidsförvaltningen söker nya medarbetare som kan förstärka vår Gata/parkavdelning. Vi arbetar med service till våra kommuninvånare. Hos oss är det högt i tak, vi brinner för det vi skapar och varje dag får vi nya utmaningar. En bra arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen ger goda resultat.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Du som vill arbeta hos oss ska ha ett stort intresse för park- och naturmarksskötsel. Du kommer att få varierande uppgifter utifrån din kompetens och vilja att utvecklas, arbetet innefattar rensning, plantering, städning, halkbekämpning, beskärning, trädfällning, maskinkörning mm. Vi arbetar i både enskilt och i större och mindre projektgrupper. Du ska därför ha god samarbetsförmåga men också en vilja att ta eget ansvar. Hos oss får du möjlighet att utvecklas på dina egna villkor. I tjänsten ingår det beredskapKvalifikationer
Minst gymnasial utbildning med inriktning mot jord, skog, trädgård, park eller motsvarande eftergymnasial utbildning. Alternativt har du likvärdig kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet. Fortsatta studier inom parkskötsel är meriterande. Det är meriterande med erfarenhet inom park- och trädgårdsskötsel och/eller anläggning. Du skall ha grundläggande växtkännedom. Körkort för personbil (manuell) erfordras. Stora delar av arbetet sker utomhus i alla väder och kan periodvis vara fysiskt krävande, maskinvana (moderna traktorer och gräsklippare) samt god erfarenhet av motorredskap (motorsåg, röjsåg etc.) är ett stort plus
Information om anställningen
Vi erbjuder en trygg tillsvidareanställning med bra villkor och förmåner.
- Individuell lönesättning tillämpas, och anställningsvillkoren regleras i kollektivavtal.
- Arbetstiderna är förlagda mellan 7:00 och 16:00 där vi främjar ett hållbart arbetsliv som ger balans mellan arbete och privatliv.
- Vi tar stor hänsyn till din hälsa och kan erbjuda en arbetsmiljö där du kan utvecklas både professionellt och personligt.
Värnamo kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald. Vi arbetar aktivt för att skapa en diskrimineringsfri miljö där alla har lika möjligheter.
Läs mer om oss som arbetsplats, våra anställningsvillkor och förmåner här:https://kommun.varnamo.se/miniwebbar/jobba-hos-oss/att-jobba-hos-oss.html
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-44.
Din ansökan skickar du in via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, Varbi.
Ansökningar och urval kommer att hanteras löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Ansökningshandlingar föredras i pdf-format och skall omfatta följande:
- Cv
- Personligt brev
- Referenser efter eventuell intervju
Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens teknik- och fritidsverksamhet. Förvaltningen består av enheterna Fastighet, Fritid, Gata/Park och Vatten och avlopp (VA), samt en Stab för administration. Fastighet sköter byggnation och underhåll av kommunens lokaler, Fritid ansvarar för fritidsanläggningar och stöd till föreningar, Gata/Park sköter gator, vägar och parker, medan VA ansvarar för dricksvatten och avloppsvatten. Staben hanterar ekonomi, personal och övrig administration. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/teknik--och-fritidsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland och en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i. Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/
Teknik- och fritidsförvaltningen. Vi är med och bygger nya anläggningar och fastigheter, underhåller kommunens lokaler och utvecklar friluftslivet. Vi ger även stöd till föreningar och sköter om gator, vägar, parker, dricksvatten och avloppsvatten. Hos oss hittar du dessutom simhallen, hälsocenter och fritidsbiblioteken.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/teknik--och-fritidsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/356". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- Och Fritidsförvaltningen, Gata-/park-Avdelningen Kontakt
Martin Eriksson 0370-377660 Jobbnummer
9475075