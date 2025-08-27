Panghus söker en CloudOps Engineer/Driftansvarig!
Academic Work Sweden AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa stora steg i din karriär - och samtidigt vara med och förändra en hel bransch? På Panghus tror de på att utmana det etablerade. De bygger inte bara hus - de bygger framtidens samhällen med hjälp av innovation, digitalisering och ett starkt driv att göra saker bättre. Nu söker de en CloudOps Engineer / Driftansvarig som vill vara med och leda deras digitala resa. Det här är rollen för dig som har några års erfarenhet inom systemutveckling och är redo att ta ett större ansvar - både strategiskt och operativt - i ett bolag där teknik är en nyckel till framgång.
OM TJÄNSTEN
Panghus som bolag skulle inte vara där de är idag utan att det fanns en stark vilja att ifrågasätta existerande strukturer och göra saker och ting på ett annorlunda vis. Det gäller även bolagets förhållning till IT, infrastruktur och digital information. Som driftansvarig kommer du bli en nyckelspelare i bolagets digitala transformering på ett sätt känns givande, utmanande och utvecklande. Personen vi söker har arbetat i några år med systemutveckling och vill nu ta steget mot en ansvarsposition fokuserat på att säkerställa driftskontinuitet och tillförlitlighet, speciellt gällande deras molntjänster och SaaS-produkter.
Du erbjuds
• Ett spännande och omväxlande arbete i ett entreprenörsdrivet tillväxtföretag med många och snabba puckar
• En plats att utvecklas, bidra och forma ditt arbete utefter din situation och prioriteringar
• Ett härligt gäng som trivs tillsammans
• En anställning hos Academic Work med goda chanser till överrekrytering efter 12 månader om samtliga parter är nöjda. Fast månadslön erbjuds!
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Rollen som driftansvarig innebär både strategiskt och operativt arbete för att stödja organisationens utveckling och effektivitet genom att tillhandahålla de tjänster och rutiner som krävs för att kunna expandera verksamheten med bibehållen kvalitet.
• Implementera, konfigurera och supportera molntjänster och medföljande integrationer.
• Övervaka och hantera molninfrastruktur, integrationer och provisionering.
• Genomlysa och förbättra operativa processer.
• Förbättra företagets digitala kommunikation- och samarbetskanaler.
• Granska och driva förändringsarbete genom utveckling av AI-tjänster, automatisering och standardiserade arbetsmetoder.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en B.Sc eller M.Sc inom relevant område.
• Har några års erfarenhet av systemutveckling.
• Har erfarenhet av att konfigurera molplattformar såsom Azure eller AWS.
• Har erfarenhet av ett eller flera programmeringsspråk, exempelvis python och javascript.
• Har erfarenhet av integrationer och API-utveckling.
• Kan arbeta i O365 vad gäller konfiguration och administration (exchange, sharepoint, teams, ondrive etc).
• Talar och skriver flytande på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av funktionell programmering.
• Kunskap om Lambda-funktioner.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Panghus är ett innovativt och nytänkande bygg- och fastighetsbolag som jobbar med hela kedjan från markförvärv i tidiga skeden till att i slutänden lämna ett färdigbyggt och attraktivt bostadsområde. Vi är ett glatt gäng med god sammanhållning och huvudkontoret finns i attraktiva lokaler på Birger Jarlsgatan 57 i centrala Stockholm.
Trots tuffa tider i fastighetsbranschen har Panghus framgångsrikt fortsatt sin satsning mot att bli Sveriges ledande utvecklare av småhusområden och idag är vi totalt ca 120 anställda i koncernen med pågående projekt över hela landet. Vi drivs av att förnya branschen och att utmana gamla sanningar. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9478397