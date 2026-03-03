Pågensäljare i Helsingborg
2026-03-03
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Eslöv
, Malmö
, Hässleholm
Säljare / Distributör till Pågen i Helsingborg
Pågen söker nu en Säljande Distributör med B- eller C-körkort till Sveriges största säljkår - en stark och engagerad organisation som varje dag förser landets butiker och konsumenter med färskt bröd.
Vad erbjuder vi dig?
Du erbjuds ett roligt, självständigt och resultatinriktat jobb där du blir en del av ett engagerat team med stark gemenskap. Du kommer få en social, händelserik och varierande vardag där du arbetar med välkända produkter som Lingongrova, Pågenlimpa och Gifflar. Ditt arbete innebär frihet men även stort ansvar, och du kommer tillhöra ett starkt och framgångsrikt familjeföretag som har en ständig vilja att utvecklas.
Vad innebär rollen?
I ditt arbete i Pågens säljkår är ditt övergripande ansvar att varje dag förse våra kunder och butiker med våra färska kvalitetsprodukter. Du blir en del av ett engagerat team men arbetar självständigt med målet att driva försäljningen i de butiker du ansvarar för. Du får ett arbete som är både omväxlande, rörligt och roligt då det innehåller variation mellan såväl sälj- som distributionssysslor. Du har många kontaktytor, främst med de kunder du besöker varje dag, men även med dina kollegor. Med fokus på affären och resultatet delar vi viljan att bli lite bättre varje dag.
• Dagligen besöka de kunder du ansvarar för samt sälja och fylla på med våra färska produkter.
• Skapa förutsättning för en god försäljning i butik.
• Planera och genomföra säljaktiviteter/kampanjer samt följa upp resultat.
Vem är du?
För att lyckas och trivas behöver du vara social och tycka om en varierad och händelserik dag där du får ta stort eget ansvar. Du är lyhörd och har lätt för att bygga förtroende och drivs av att jobba mot uppsatta mål och att skapa resultat. Du behöver vara flexibel och ha god planeringsförmåga och struktur med fokus på kvalitet och effektivitet i alla delar av ditt arbete.
Du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift och tjänsten förutsätter att du har B- eller C-körkort samt YKB. Vi ser gärna att du har erfarenhet av butiks- och försäljningsarbete, gärna inom livsmedel.
Sök!
Om detta låter intressant så är du varmt välkommen med din ansökan senast 31-05-2026, men skicka din ansökan redan nu då urval görs löpande. För information om tjänsten är du välkommen att kontakta pontus.billinger@pagen.se
Om Pågen
På Pågen bakar vi med kärlek - det handlar om att ha en omsorg om råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och om våra gemensamma resurser. Pågen är ett familjeföretag i femte generationen och är Sveriges ledande bageri med produkter inom förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt, och med Sveriges största säljkår, förser Pågen varje dag både exportmarknader och landets butiker med färskt bröd. Mer information hittar du på www.pagen.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309942". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pågen Färskbröd AB
(org.nr 556082-4350) Arbetsplats
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB Kontakt
Pontus Billinger Pontus.billinger@pagen.se Jobbnummer
9775526