Pack & Emballerare / Möbelmontör
2026-04-27
Välkommen till Karl Andersson & Söner, ett företag med en stolt historia av att tillverka välgjorda och hållbara möbler sedan 1898. Vi söker nu en engagerad Pack & Emballerare / Möbelmontör för att stärka vår pack- och monteringsavdelning. Vi är i en expansiv fas och letar efter en händig person med passion för möbelproduktion. Om du vill vara en del av vårt team och bidra till att skapa kvalitetsmöbler med unik design, är detta en fantastisk möjlighet för dig.
Om rollen
I rollen som Pack & Emballerare / Möbelmontör kommer du att vara en viktig del av vår produktionskedja. Ditt arbete kommer att innebära avsyning och packning av möbler. Du kommer att hantera en mängd olika produkter, inklusive bord, skåp, soffor och tidskriftsställ, vilket kräver att du har förmågan att anpassa dig till varierande arbetsuppgifter. Arbetet sker i tätt samarbete med kollegor, vilket gör att god samarbetsförmåga är en förutsättning i denna roll.
För att passa i denna roll är det viktigt att du har följande kvalifikationer:
Obligatoriska kvalifikationer:
Erfarenhet av packning och montering av möbler.
God förståelse för detaljer och kvalitet.
Kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Förmåga att arbeta effektivt mot tidsmål.
Det är meriterande om du har:
Bred erfarenhet av olika moment inom möbelproduktion.
Utbildning inom träindustrin eller liknande.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Avsyning av möbler för att säkerställa kvalitet och detaljer.
Packning av möbler inför leverans till kunder.
Montering av ytbehandlade möbeldelar.
Samarbete med kollegor för att effektivt uppfylla kundorder.
Arbetet är varierande och det krävs att du kan arbeta under tidspress och samtidigt upprätthålla hög kvalitet i ditt arbete.
Flodin Rekrytering & Bemanning är ett erfaret rekryterings- och bemanningsföretag. Vi jobbar lokalt för att nå den bästa matchningen när företag har ett rekryteringsbehov. Vår flexibilitet och framåtanda leder oss starkt mot vårt mål, som är att bli det självklara valet för företag som behöver personalförstärkning - och för dig som vill gå vidare i din karriär. Läs mer på www.flodinab.se
För mer information om denna tjänst kontakta Simon Ekman på mail: simon@flodinab.se
Vi arbetar löpande med urvalsprocessen, så vänta inte med att ansöka då tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökan via mail.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flodin Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559022-7848)
554 63 HUSKVARNA Arbetsplats
Karl Andersson & söner Kontakt
Rekryterare
Simon Ekman simon@flodinab.se Jobbnummer
9877191