Övertandläkare, orofacial medicn
Käkkirurgiska kliniken, avdelningen för orofacial medicin
Vill du vara en del av en meningsfull verksamhet på en länsövergripande klinik? Vill du också omges av kompetenta kollegor, chefer och samarbetsaktörer - där ni tillsammans skapar värde och livskvalité för patienten? Bli då en del av navet på avdelningen för orofacial medicin!
Avdelningarna för orofacial medicin, klinisk bettfysiologi, odontologisk radiologi och käkkirurgi bildar tillsammans Käkkirurgiska kliniken, med 67 medarbetare. På avdelningen för orofacial medicin möter sjukvården tandvården. Vi har ett välutvecklat samarbete och erfarenhetsutbyte med flera olika aktörer inom sjukvården bland annat hud, öron-, näsa-, hals och onkologiAvdelningen utbildar ST-tandläkare, där våra egna specialister fungerar som handledare. Vi utbildar också allmäntandvårdens odontologiska personal.
Vi brinner för framtidens tandvård, inte bara på Käkkirurgiska kliniken, utan hela Folktandvården i Region Jönköpings län. Vi satsar på ny teknik, forskning och nya arbetssätt - och vi utvecklas hela tiden, både verksamhet och som medarbetare. Som övertandläkare hos oss får du jobba med hela orofacial medicins behandlingspanorama. Följ med på vår spännande resa!
Vi söker
Vi söker nu övertandläkare inom orofacial medicin. Se närmare beskrivning nedan.
Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Det här får du arbeta med
Tjänsten avser heltidstjänstgöring som övertandläkare på enheten för orofacial medicin. Här arbetar du med remisspatienter från sjukvården och allmäntandvården. Du strävar efter det bästa omhändertagandet för patienten och sömlös vård genom god samverkan med andra aktörer. Du handleder tandläkare under specialistutbildning och är ett stöd till kollegor inom såväl den egna kliniken som hela Folktandvården. I framtiden finns även möjlighet att ingå i ett forskningssamarbete med psykiatrin. Som övertandläkare inom Odontologiska Institutionen ingår du i olika nätverk, där kompetensutbytet tar er framåt i professionen.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en utvecklande heltidstjänst med placering på Länssjukhuset Ryhov, avdelningen för orofacial medicin. Avdelningen har även verksamhet på regionens övriga sjukhus varför tjänstgörning även kan förläggas dit.
Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag om 3000 kr till alla våra medarbetare och för dig som flyttar hit erbjuder vi flyttbidrag på upp till 20 000 kronor. Läs gärna mer om förmånerna här (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
För att du ska trivas hos oss
Vi söker dig som ser värdet i att vara verksam i en organisation som gör skillnad för dem som behöver oss som mest. Patientmötena med deras individuella behov motiverar dig. Du uppskattar ett nära samarbete på avdelningen men lägger stor vikt vid samarbetet inom Folktandvården och gentemot sjukvården. Du bidrar till en god stämning genom ditt sätt att vara och kommunicera. Du håller dig uppdaterad inom ditt område och delar gärna med dig av din kunskap till andra. Du trivs med handledning och utbildning av allmäntandvårds-, och ST - tandläkare.
Detta värderar vi högt
Är du nyfiken på våra värderingar, mål och visioner? Läs mer på Jobba hos Folktandvården. (http://rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/)
Så här gör du om du är intresserad
Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Carl Sterwin, carl.sterwin@rjl.se
