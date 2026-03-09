Överläkare till BUP i Halmstad
2026-03-09
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad överläkare för att bli en del av vårt team på BUP i Halmstad.
Som överläkare kommer du att spela en nyckelroll i att leda och utveckla vår psykiatriska verksamhet för barn och ungdomar. Vi söker dig som är passionerad och kunnig, och som delar vårt åtagande att erbjuda högkvalitativ vård och stöd till barn och deras familjer.
Om arbetet
Du ingår i tvärprofessionella team där fokus i tjänsten ligger på utrednings-, diagnostik- och behandlingsarbete. Som överläkare på BUP-mottagningen i Halmstad är du en del av läkargruppen inom BUP i Halland. Inom BUP Halland arbetar idag 17 specialistläkare, 8 ST-läkare samt vikarierande underläkare. I tjänsten ingår utöver patientarbete klinisk handledning av yngre kollegor. Det ingår också en del beredskapsjourtjänstgöring inom vår slutenvårdsavdelning som är belägen i Halmstad.
Det behandlingsarbete som vi gör utgår ifrån vårdprogram och medicinska PM. I det dagliga arbetet har vi kontakt med familjer, skola, socialtjänst och andra vårdgivare. Arbetet är omväxlande och stimulerande, oftast med högt tempo.
Vi erbjuder regelbunden fortbildning och vi ser att du deltar i utvecklingsarbete på kliniken.
Om arbetsplatsen
Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri och består av tre verksamhetsområden; BUP, Vuxenpsykiatri Öppenvård samt Vuxenpsykiatri Heldygnsvård.
BUP-mottagningen i Halmstad är belägen på sjukhusområdet och på mottagningen arbetar cirka 50 personer. Vi är uppdelade i två mottagningar med identiska uppdrag, egen avdelningschef för respektive mottagning och vi utökar kontinuerligt verksamheten.
Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer, undersköterskor, specialpedagog, arbetsterapeut och medicinska sekreterare i team. Vi erbjuder specialistpsykiatrisk bedömning, diagnosticering, utredning och behandling genom samtal och/eller läkemedel för barn i åldrarna 0-17 år. Vårt mål är alltid att ha ett nära och välfungerande samarbete med skola, socialtjänst och andra vårdenheter för att kunna tillgodose barn och ungdomars behov av ett fungerande nätverk för att på så sätt skapa en helhet.
Som anställd hos oss har du tillgång till bred psykiatrisk kompetens hos våra olika professioner. Vi arbetar ständigt med att utveckla verksamheten. Digitaliserade vårdkontakter är ett annat utvecklingsområde som vi jobbat intensivt med sista tiden och som nu finns tillgängligt som komplement till fysiska patientbesök. Vi arbetar mycket och gärna med personlig vidareutveckling och kompetenshöjning för dig som anställd så att vi tillsammans kan möta barn och ungdomars olika behov.
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistutbildning inom barn- och ungdomspsykiatri. Har du tidigare erfarenhet som överläkare är detta meriterande, men inget krav.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift (C1 nivå) och har en förmåga att lyssna in och anpassa din kommunikation utifrån motparten. Du är flexibel i ditt sätt att arbeta samt har god förmåga att samarbeta med samtliga yrkesroller. Vidare är du duktig på att planera och prioritera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/formaner

Övrig information
https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Psykiatrin Halland Kontakt
Magnus Oléni, läkarchef 070-3463757
