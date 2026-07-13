Överläkare klinisk kemi
Synlab Sverige AB / Läkarjobb / Täby Visa alla läkarjobb i Täby
2026-07-13
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SYNLAB Sverige AB är en del av SYNLAB-koncernen, Europas ledande leverantör av medicinsk diagnostisk service. På SYNLAB känner vi ett stort engagemang för det samhälle vi lever i och vill medverka till ett bättre, tryggare och friskare liv. Vi jobbar hela tiden med respekt för individen och med patienten i fokus, samt med förbättringsarbete för att kunna ligga i framkant inom den diagnostiska verksamheten. Möjligheten att påverka och tänka i nya banor värderar vi högt.
Vill du arbeta i en verksamhet som ständigt utvecklas? SYNLAB Sverige söker nu en erfaren och engagerad överläkare inom klinisk kemi.
Om SYNLAB Sverige SYNLAB är en ledande internationell aktör inom laboratoriemedicin och diagnostiska tjänster. I Sverige bedriver vi högspecialiserad laboratorieverksamhet med fokus på kvalitet, tillförlitlighet och kontinuerlig förbättring – alltid med patienten i centrum.
Verksamheten består av klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi/cytologi. Vi driver även ett antal närlaboratorier i Stockholmsregionen, Uppsala och Göteborg. Verksamheten genomsyras av ett starkt engagemang och ett ständigt pågående arbete för ökad kvalitet. Du kan hitta mer information om oss på vår webb.
Vi söker nu en överläkare inom klinisk kemi till SYNLAB Sverige där arbetet bedrivs från centrallaboratoriet i Täby. Vi söker dig som tycker det vore en spännande möjlighet att på sikt ta över det medicinska ledningsansvaret.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Hantering av provsvar som fordrar medicinska kommentarer
Vara stöd till medarbetare på avdelningen och hålla utbildning vid behov
Medverka vid val av utrustning, material och vid validering/verifiering av instrument/metoder
Medverka i externa och interna kvalitetssäkringar
Skriva och godkänna relevanta dokument i ledningssystemet
Rådgivning och utbildning till kunder vid efterfrågan
Stödja medicinsk ansvarig läkare med specialistkompetens
Vid behov överta det medicinska ledningsansvaret på avdelningen
Om dig vi sökerDå tjänsten är inom en ackrediterad verksamhet där stor vikt läggs på standardiserade arbetssätt, söker vi dig som har
erfarenhet som specialistläkare inom Klinisk kemi
kunskap om, och gärna praktisk erfarenhet av, Swedacs föreskrifter och ackrediteringsstandarder som ISO 15189
god kännedom om gällande lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvård
goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
erfarenhet av metod- och teknikvalidering. Dokumenterad vana av att implementera, utvärdera och godkänna nya klinisk-kemiska analysmetoder och utrustningar
vetenskaplig kompetens tex disputation och pågående forskningsprojekt
god pedagogisk förmåga och handledningserfarenhet
erfarenhet och intresse av verksamhetsutveckling och förändringsledning. Tex tidigare chefsroller, projektledning eller deltagande i större IT- och systemimplementeringar
I denna rekrytering läggs även stor vikt vid personlig lämplighet och vi söker dig som har ett bra driv, ett medvetet mål- och resultattänk i planering, prioritering och agerande, en bra lösningsförmåga, dvs tänka utanför ramarna, är strukturerad, kvalitetsmedveten, kan genomföra större förändringsprojekt samt har en kommunikativ förmåga och kan skapa goda relationer med samtliga medarbetare. I utbyte erbjuder vi en dynamisk verksamhet som arbetar med korta beslutsvägar, långsiktighet och hög kvalitet.Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning. Lämna gärna löneanspråk i din ansökan.
Vi har kollektivavtal.
Ansökan och kontakt Vi hoppas att du tycker att denna tjänst låter spännande och att du är nyfiken på att arbeta med oss. Ansök genom att fylla i formuläret nedan. Sista ansökningsdag är 2026-09-13 men i och med att vi löpande gör urval rekommenderar vi dig att ansöka redan nu.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Helena Stenling, tel. 010- 251 43 55, medicinskt ansvarig läkare Christian Löwbeer, tel. 010- 251 42 63 eller operativ chef Cecilia Gälman, tel. 010-251 42 70.
Varmt välkommen med din ansökan!
SYNLAB är representerad i fler än 20 länder över fyra kontinenter och har en ledande position på de flesta marknader. Över 24 000 anställda bidrar varje dag till koncernens framgångar i alla länder, i närapå >350 laboratorier och mer än 1 800 närlaboratorier. SYNLAB erbjuder ett komplett utbud av innovativ och pålitlig medicinsk diagnostik för hälso- och sjukvården samt läkemedelsindustrin.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Synlab Sverige AB
(org.nr 559179-2881)
Nytorpsvägen 28-32 (visa karta
)
183 71 TÄBY Kontakt
Verksamhetschef
Helena Stenling helena.stenling@synlab.se Jobbnummer
10000765