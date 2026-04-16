Överförmyndarhandläggare
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2026-04-16
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen i Eskilstuna
Vill du jobba med samhällsviktiga funktioner och utreda komplexa ärenden? Då kan du vara vår nya kollega. Tjänsten är en visstidsanställning med omgående start till och med 1 april 2027.
Eskilstuna- och Strängnäs kommun har en gemensam Överförmyndarnämnd och ett gemensamt överförmyndarkontor med placering i Eskilstuna. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt ger tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder med stöd av gällande bestämmelser. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn och myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt och rättsligt. I kontorets uppdrag ingår också att rekrytera nya gode män/förvaltare.
Vi är ett mångkulturellt team med handläggare, administratörer, teamledare och en enhetschef. Vi har en god stämning i gruppen och du hittar oss i centrala Eskilstuna, endast fem minuter från buss- och tågstation. Under de senaste åren har du jobbat mycket med verksamhetsutveckling och digitalisering.
Till sommaren 2026 träder en ny lag i kraft som påverkar överförmyndarområdet. Det innebär att vi får ett större och mer omfattande uppdrag, bland annat kommer vi att ta över vissa ärenden som idag hanteras av tingsrätterna. Det här är en viktig förändring som kommer att påverka både hur arbetet utförs och vilket ansvar som följer med. Det betyder att du blir en del av en verksamhet i utveckling, där vi tillsammans bygger nya rutiner och processer för att möta lagstiftningen.
Arbetsuppgifter
Du utövar tillsyn över ställföreträdare, det vill säga förmyndare, gode män och förvaltare. Din roll är mångsidig och du har chans att utmanas och utvecklas inom det juridiska och ekonomiska området. Du handlägger ärenden som ingår i verksamhetsområdet, skriver utredningar samt ansökningar och yttranden till domstol. I rollen ingår samverkan både inom och utanför våra kommuner exempelvis kontakt med myndigheter, tingsrätten, sjukvården, banker och försäkringsbolag. Tjänsten innebär också att granska redovisningshandlingar som våra ställföreträdare lämnar in, för att säkerställa att huvudmannen (personen som är i behov av god man eller förvaltare) får sina rättigheter tillgodosedda och att deras ekonomi förvaltats på ett korrekt sätt.
En annan viktig del i din roll är att rekrytera ställföreträdare. I det ingår att aktivt driva rekryteringsarbetet och ta kontakt med blivande och nuvarande ställföreträdare för att matcha dem mot uppdrag. Vi har ett utbildningsansvar över våra ställföreträdare så det ingår även att hålla informationsmöten och andra utbildningsinsatser. Din tjänst kommer även till stor del innebära att hitta och analysera information, kopplat till juridiska frågor.
Vi söker dig som har en avslutad och godkänd högskoleutbildning, gärna inom juridik men även ekonomi, socialt arbete eller annan inriktning som vi bedömer som likvärdig. Du får gärna ha arbetserfarenhet som handläggare på överförmyndarkontor. Meriterande är om du har arbetserfarenhet i en lagreglerad verksamhet där tolkning av både lag och praxis har ingått i din tjänst samt med en vana att analysera, utreda och fatta beslut. Även erfarenhet av att utföra ekonomiskt granskningsarbete är meriterande.
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och lyhörd. Du har lätt för att skapa öppna och förtroendefulla relationer med såväl ställföreträdare som med kollegor och olika samhällsaktörer. Du tycker om att vara problemlösare och att finna information på egen hand. Du är också analytisk, kvalitetsmedveten och vill påverka arbetssätt och beslutsprocesser.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: 08-17 med flextid
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26944".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen
Rekryteringskonsult
Louise Jansäter louise.jansater@eskilstuna.se
9859546