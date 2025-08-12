Överförmyndarhandläggare
Sollentuna Kommun / Administratörsjobb / Sollentuna Visa alla administratörsjobb i Sollentuna
2025-08-12
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollentuna Kommun i Sollentuna
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
, Södertälje
eller i hela Sverige
Till vår överförmyndarverksamhet söker vi nu en beslutsam och klok överförmyndarhandläggare.
Vi ser framemot att välkomna dig till vårt team!
Överförmyndarverksamhetens uppdrag är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare samt vid anmälan utreda behov av nämnda insatser. I uppdraget ingår även att rekrytera gode män och förvaltare.
Överförmyndarverksamheten svarar mot Överförmyndarnämnden i Norrort och omfattar fyra kommuner: Sigtuna, Upplands-Väsby, Vallentuna och Sollentuna. Värdkommun för nämnden liksom arbetsplats är Sollentuna kommun.
Som överförmyndarhandläggare är ditt huvudsakliga ansvar att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Vår enhet består idag av 12 medarbetare och vi lägger stor vikt vid teamarbetet och vår verksamhet utmärker sig som stabil med en god arbetsmiljö. Vi vågar påstå att vi idag ligger i framkant i Sverige inom flera delar däribland vårt arbete med digitalisering.
Inom verksamheten ser vi också till att skapa goda förutsättningar för dig som är nyanställd med tydlig introduktion och handledning. Det är viktigt för oss att du får rätt förutsättningar och snabbt kan komma in i dina arbetsuppgifter. Du kommer att rapportera direkt till överförmyndarchefen.
Exempel på konkreta arbetsuppgifter:
- Juridisk handläggning av ärenden inom överförmyndarnämndens ansvarsområde enligt gällande lagstiftning
- Granskning av redovisningshandlingar
- Rekrytering av gode män för uppdrag
- Delta i utvecklingsarbetet för att effektivisera verksamheten.Publiceringsdatum2025-08-12Kvalifikationer
- relevant högskoleutbildning såsom exempelvis jurist eller annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig för tjänsten
- tidigare erfarenhet av handläggning och beslutsfattande av komplexa ärenden inom kommunal eller statlig verksamhet
- mycket god svenska i tal och skrift
- meriterande om du har handlagt ärenden inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde och hanterat en större mängd arbetsuppgifter att varierande slag
- meriterande om du har aktivt deltagit i digitaliseringsarbetet
- mycket god samarbetsförmåga och handlar i enlighet med fattade beslut. Dessutom behöver du arbeta strukturerat och vara beslutsam.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara. Vi tillämpar flextid, erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.https://www.sollentuna.se/jobb--foretagande/jobb-och-praktik/sollentuna-kommun-som-arbetsgivare/personalformaner/
I denna rekrytering gör vi en bakgrundskontroll innan anställning erbjuds.
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Jobbnummer
9454396