Ortopedmottagningen söker undersköterska
2025-08-27
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
På ortopedimottagningen vid Skaraborgs Sjukhus tar vi emot cirka 15 000 patienter varje år.
Vi utreder och behandlar en bredd av ortopediska skador och sjukdomar - allt från enklare åkommor till mer komplexa tillstånd. Vårt team består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, gipstekniker, medicinska sekreterare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar nära varandra för att ge bästa möjliga vård.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska är du en viktig del av teamet. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
Att välkomna och ta hand om patienter på mottagningen
Såromläggningar och provtagningar
Förberedelser inför undersökningar och behandlingar
Att assistera läkare vid olika ingrepp och undersökningar
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med tio kollegor där vi stöttar varandra och samarbetar över yrkesgränserna. Din kompetens tas till vara, och du får vara delaktig i ett varierat och meningsfullt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett genuint intresse för ortopedi och mottagningsarbete. Du är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och trivs i ett omväxlande arbetsklimat. Du behöver också vara flexibel, kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Välkommen med din ansökan! Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Skaraborgs Sjukhus, * Verksamhetsområde 5, Ortopedimottagning Kontakt
Enhetschef Marie Axell 0500-431876 Jobbnummer
9477854