Orderplockare & Butiksmedarbetare
2025-08-21
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
Vill du arbeta i en varierad roll med både orderplock och kundbemötande?
Vi söker en positiv och noggrann medarbetare till vår butik i HC-huset, Veddesta. Här får du chansen till ett långsiktigt deltidsjobb med fasta arbetstider och möjlighet att växa med oss.
Vilka vi är
Vi på Nordic Army Gross är ett väletablerat företag som funnits sedan 2010. Vi specialiserar oss på militärkläder, taktisk utrustning och profilkläder, och vi designar och producerar själva bland annat Försvarets M90-uniform, bärsäckar och persedelpåsar.
Vi driver både webbshop och fysisk butik i HC-huset, Veddesta, och våra kunder består av både privatpersoner, företag och myndigheter. Hos oss är tempot högt, dagarna varierade och gemenskapen viktig. Vi satsar långsiktigt och söker nu nya kollegor som vill växa tillsammans med oss.

Dina arbetsuppgifter
Plocka och packa onlinebeställningar
Hjälpa befintliga kunder i butiken
Bidra till ordning i lager och butik
Vi erbjuder
Lön: 170 kr/timme
Arbetstid: måndag-fredag kl. 10-14 (deltid)
Helgarbete kan förekomma vid behov
Långsiktigt arbete för dig som vill stanna och växa med oss
Introduktion och upplärning - ingen tidigare erfarenhet krävs
Vi söker dig som
Vill arbeta långsiktigt och kan vara flexibel med arbetstider
Är noggrann, ansvarsfull och positiv
Trivs både självständigt och i team
Varmt välkommen med din ansökan:
Skicka din ansökan via e-post till: idpost111@gmail.com
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa: 073-759 09 13
Väl mött!
Sarah på Nordic Armygross

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: idpost111@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare Nordic Army Gross HB
Nettovägen 1 (visa karta
)
175 41 JÄRFÄLLA

Arbetsplats
Nordic Army Gross Handelsbolaget Kontakt
VD
Sarah Khan idpost111@gmail.com 0737590913

Jobbnummer
9470238