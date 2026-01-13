Orderplockare
2026-01-13
Som lagerarbetare till vår kund är du en mycket viktig del av den dagliga verksamheten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av truckkörning, plocka, packa och utleverera beställningar, men även andra arbetsuppgifter som hör till lager, så som inleveranser och inventering.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Orderplock
Paketering
Truckkörning
Vi söker dig som trivs med att arbeta på lager i ett bra tempo. Du tycker om att ta ansvar och det är viktigt för dig att göra ett gott arbete med en god kvalitet i fokus. Som person är du hjälpsam och serviceorienterad med kunden i fokus. Du utför ditt arbete strukturerat, med noggrannhet och engagemang.Kvalifikationer
Svenska obehindrat i tal och skrift
Truckkort A1-4 och B1-4 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J1 Bemanning AB
(org.nr 559418-5588) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jenni Tiger jenni@j1bemanning.se Jobbnummer
9681485