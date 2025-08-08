Orderkoordinator (deltid)
The Place AB / Kundservicejobb / Stockholm
2025-08-08
Vår fina kund söker nu en student som vill jobba extra inom kundservice och orderadministration. Perfekt för dig som är student och vill samla arbetslivserfarenhet (och vill leva på annat än CSN)!
Det här är en tjänst på cirka 2 dagar i veckan och kontoret ligger centralt i Stockholm.
Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att ansvara för:
Kundservice via mail och telefon
Orderhantering och uppföljning
Hantering av klagomål och reklamationer
Besvara frågor rörande fakturor och betalningar
Kvalifikationer:
Du studerar på universitet/högskola och har minst ett år kvar av dina studier
God datorvana och förmåga att snabbt sätta sig in i nya system
Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande: Erfarenhet av att ha arbetat i SAP
Vem är du?
Det finns en del egenskaper som (vi tror) påverkar hur du kommer att trivas och prestera i rollen; serviceminded, kommunikativ, lyhörd och lösningsorienterad är några. Stämmer det in på dig? Kanske är du även positiv, flexibel och gillar att arbeta i team? Vi är nyfikna på vem du är och ser fram emot att få höra mer om dig!
Om tjänsten:
Önskad start: Början av hösten 2025
Omfattning: Deltid, cirka 2 dagar per vecka
Arbetsplats: Du utgår från kontoret som är centralt i Stockholm, med möjlighet till distansarbete vid behov och i samråd med teamet
Låter det som något för dig? Vi hoppas det! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
The Place - Where happy work happens
Som medarbetare hos The Place erbjuds du kompetensnätverk, mentorskap och trygga villkor. I The Place har du en Worklife Partner som är intresserad av att följa och utveckla ditt arbetsliv över tid.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556340-2758), http://www.theplace.se Arbetsplats
The Place Kontakt
Evelina Sehlberg evelina.sehlberg@theplace.se 0765-362701 Jobbnummer
9451088