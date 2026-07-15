Optikerassistent / Verkstadsoptiker / Optiker sökes
Ekman Trade & Promotion AB / Optikerjobb / Kungsbacka Visa alla optikerjobb i Kungsbacka
2026-07-15
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Gillar du optik – men är kanske sugen på en annan typ av arbetsvardag?
iOptics och Scandinavian Frames söker en ny kollega till vårt team i Kungsbacka.
Vi arbetar med glasögonglas och bågar och söker dig som har erfarenhet från optikbranschen. Du har kunskap om glas och gärna även bågar. Har du dessutom erfarenhet av inslipning och montering är det ett stort plus.
Hos oss får du en varierande roll där du arbetar med kundservice, orderläggning och praktiskt arbete i vår verkstad. Ena stunden hjälper du en kund eller hanterar en order, nästa arbetar du med inslipning och montering.
Du kanske arbetar, eller tidigare har arbetat, som optikerassistent, verkstadsoptiker eller optiker. Du kan också ha fått din erfarenhet och kunskap om optik på annat sätt inom branschen.
Det viktigaste för oss är att du har en grundläggande förståelse för optik, är noggrann, tycker om att ge bra service och är nyfiken på att lära dig mer.
Optik – utan traditionella butikstider
En stor skillnad mot många andra jobb inom optikbranschen är våra arbetstider.
Hos oss arbetar du dagtid på vardagar, normalt mellan kl. 09.00 och 17.00/18.00. Inga kvällar och inga helger.
Vi är ett mindre team och söker en kollega som vill bli en del av vår vardag och vårt företag. Hos oss är arbetsuppgifterna varierande, beslutsvägarna korta och vi hjälps åt där det behövs.
Låter det intressant? Hör gärna av dig och berätta lite om dig själv och din erfarenhet från optikbranschen.
Arbetsplats: Kungsbacka
Omfattning: Heltid eller deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
E-post: mani.ekman@ioptics.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekman Trade & Promotion AB
(org.nr 556920-7284)
434 22 KUNGSBACKA Arbetsplats
Ioptics Sweden AB Jobbnummer
10003494