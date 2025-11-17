Operatörer till vår produktion
2025-11-17
Nord-Lock Group är världsledande inom lösningar för säkra skruvförband. Med innovativa produkter och bred expertis har Nord-Lock Group bidragit med tillförlitliga och effektiva lösningar åt kunder inom alla större industrier sedan 1982. I portföljen ingår Nord-Lock killåsningsbrickor, Expander ledaxlar, Superbolt mekaniska spännelement och Boltight hydraliska sträckverktyg. Med kontor i över 25 länder och en export på över 90 procent av tillverkningen erbjuder vi lokal kompetens och arbetar nära kunderna för applikationer där säkerhet är av största vikt. Vårt uppdrag är att skydda människoliv och kundernas investeringar. Nord-Lock Group ägs av Investment AB Latour och har över 700 anställda. Vår produktionsenhet i Jämtland är belägen i Halabacken i Mattmar, mellan Östersund och Åre. Här arbetar ca 200 medarbetare i olika roller och funktioner. Förutom produktion finns här även produktutveckling, inköp, logistik och kundsupport. Nord-Lock producerar lokalt men agerar globalt!
Vi går nu in i en spännande fas där vi utökar vår produktionskapacitet. Våra eftertraktade produkter har skapat en ökad efterfrågan, och därför söker vi fler medarbetare. Kanske funderar du på att flytta närmare fjällen och följa din passion i livet, eller så bor du redan här? Oavsett vilket, varmt välkommen att bli en del av vårt gäng!Publiceringsdatum2025-11-17Om tjänsten
Som operatör är du en viktig del i kedjan från start till slutprodukt och du utför arbetet vid en maskin på någon av våra avdelningar inom press, prägling, lim och ytbehandling. Våra brickor är avgörande för att säkra skruvförband över hela världen. Dessa innovativa brickor används i en mängd olika applikationer i allt från havsbotten till rymden och även i några av världens snabbaste bilar. Arbetar du hos oss är du verkligen med och gör världen tryggare genom att säkra dessa viktiga skruvförband.
Vi söker dig som:
är minst 18 år och har gymnasieutbildning, eller annan likvärdig utbildning
kan jobba skift, vilket innebär att varannan vecka arbeta förmiddag (måndag-torsdag kl. 05.30-14.30 och fredag kl. 05.30-13.00) och varannan vecka eftermiddag (måndag-torsdag 14.20-23.40 med fredag ledig)
behärskar svenska i tal och skrift för att kunna ta del av och följa arbets- och säkerhetsinstruktioner
Tidigare erfarenhet från tillverkningsindustri och maskinteknisk vana är meriterande men inte ett krav. Vi söker dig som är på hugget och vill vara en del av ett team som skapar en helhet. Det förutsätter att du är noggrann, kan hålla tempo och är praktiskt lagd. För oss är det viktigt att du är en bra lagspelare med en god arbetsmoral och en vilja att alltid vilja göra ditt bästa. Du är noggrann, ansvarstagande, ser behov och tar egna initiativ.
Vi erbjuder dig
Nord-Lock är ett företag med positiv utveckling, vi jobbar i moderna lokaler där säkerhet och arbetsmiljö står högt på priolistan. Den nära tillgången till natur och friluftsliv är det många av oss som uppskattar.
Via vårt kollektivavtal får du del av försäkringar, arbetstidsförkortning mm. Vi har även friskvårdsbidrag och anordnar trevliga personalaktiviteter med jämna mellanrum.
Vi strävar efter mångfald - vi är övertygade om att olikheter främjar kreativitet, trivsel och goda resultat. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med en bredd av kompetenser, vilket ger goda möjligheter till kompetensutveckling i ditt dagliga arbete.
Låter detta intressant för dig?
Skicka in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt, för frågor om tjänsten kontakta Henrik på henrik.sorod@nord-lock.com
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
