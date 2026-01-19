Operatörer till modern snusproduktion

2026-01-19


Vill du vara med och skapa produkter i en av snusbranschens ledande verksamheter?Om företaget:
Här får du arbeta i en modern livsmedelsproduktion där du är delaktig i hela processen. Du blir en viktig del i tillverkningen av vitt snus i ett bolag som ligger i framkant och som satsar långsiktigt på både kvalitet och sina medarbetare.
Vi söker nu drivna och noggranna personer som vill vara med på deras fortsatta resa. Här möts du av en sammansvetsad arbetsgrupp, en positiv stämning och en arbetsplats där det är både roligt och utvecklande att arbeta.
Här finns goda möjligheter att växa, ta ansvar och utvecklas inom företaget - oavsett om du vill fördjupa din kompetens eller sikta mot nya roller på sikt.

Dina arbetsuppgifter
Övervakning av maskiner

Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven

Påfyllning av material

Problemlösning

Kvalifikationer
Tekniskt lagd

Du har en god förmåga att ta egna initiativ

Du har inga problem med ett enformigt/monotont arbete

Du är stresstålig och kan jobba i högt tempo

Ambitioner att växa inom bolaget

Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift

Tidigare erfarenhet från produktion

Inte tidigare dömd

Meriterande:
Erfarenhet av arbete med maskiner

Truckkort A

Körkort B

Plats: Brunna, Kungsängen Start: Omgående. Tillsättningar sker löpande Omfattning: Heltid, tillsvidare Arbetstid: Skiftarbete: 06:00-15:00, 14:45-23:00
Låter detta som något för dig? Ansök idag!

