Operatörer till modern snusproduktion
2026-01-19
Vill du vara med och skapa produkter i en av snusbranschens ledande verksamheter?Om företaget:
Här får du arbeta i en modern livsmedelsproduktion där du är delaktig i hela processen. Du blir en viktig del i tillverkningen av vitt snus i ett bolag som ligger i framkant och som satsar långsiktigt på både kvalitet och sina medarbetare.
Vi söker nu drivna och noggranna personer som vill vara med på deras fortsatta resa. Här möts du av en sammansvetsad arbetsgrupp, en positiv stämning och en arbetsplats där det är både roligt och utvecklande att arbeta.
Här finns goda möjligheter att växa, ta ansvar och utvecklas inom företaget - oavsett om du vill fördjupa din kompetens eller sikta mot nya roller på sikt.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Övervakning av maskiner
Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller kraven
Påfyllning av material
ProblemlösningKvalifikationer
Tekniskt lagd
Du har en god förmåga att ta egna initiativ
Du har inga problem med ett enformigt/monotont arbete
Du är stresstålig och kan jobba i högt tempo
Flytande svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från produktion
Inte tidigare dömd
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med maskiner
Truckkort A
Körkort B
Plats: Brunna, Kungsängen Start: Omgående. Tillsättningar sker löpande Omfattning: Heltid, tillsvidare Arbetstid: Skiftarbete: 06:00-15:00, 14:45-23:00
