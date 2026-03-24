Operatör till Björneborg Steel
2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Björneborg Steel AB söker nu en operatör som vill arbeta i en modern industrimiljö och utvecklas inom bearbetning av ståldetaljer. Rollen innebär att bli en del av ett sammansvetsat team som levererar produkter i världsklass. Som operatör kommer du att arbeta med färdigbearbetning av stora ståldetaljer där noggrannhet kring toleranser är viktigt. Arbetet präglas av samarbete och flexibilitet, där man vid behov stöttar upp där det behövs i produktionen. Företaget erbjuder en lång upplärning och en trygg arbetsplats med god gemenskap.
I rollen som operatör kommer arbetsuppgifterna främst att bestå av:
• Bearbetning av stora ståldetaljer
• Mätning och kvalitetssäkring enligt givna instruktioner
• Ritningsläsning och arbete utifrån underlag
• Aktivt samarbete med kollegor för ett effektivt produktionsflöde
Tjänsten som operatör är en anställning direkt på Björneborg Steel AB med start enligt överenskommelse. Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Om dig
Vi söker dig som är en praktiskt lagd person med tekniskt intresse och som är nyfiken på industrin. Ritningsläsning och mätteknik är centrala moment i rollen, så du behöver känna dig trygg med grunderna i det. Tidigare erfarenhet av CNC eller skärande bearbetning är meriterande, men inget krav. Vidare ser vi att du är tålmodig, strukturerad och trivs med att arbeta i ett team. Du är flexibel, hjälpsam och bidrar till ett gott samarbete i gruppen.
Viktigt för tjänsten är:
• Grundläggande kunskaper i ritningsläsning och mätteknik (en central del av arbetet)
• Intresse för att lära dig nya arbetsmoment och utvecklas inom industrin
• Noggrannhet och kvalitetstänk
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Björneborg Steel AB
Björneborg Steel är ett svenskt industriföretag i världsklass och en helt integrerad stålleverantör. Företaget tillverkar kundanpassade produkter för energi-, marin- och industrisektorn och kontrollerar hela produktionskedjan - från återvunnet råmaterial till färdig produkt. Verksamheten är känd för sin höga tekniska kompetens, långsiktighet och starka fokus på kvalitet och hållbarhet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Sara Holm-Glad, 073 684 7697, sara.holm-glad@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Sara Holm-Glad sara.holm-glad@adecco.se Jobbnummer
9815303