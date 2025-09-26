Operatör till Billo kundservice
2025-09-26
Operatör till Billo AB i Stockholm Nu söker vi på uppdrag av Billo en driven serviceälskande person till deras Operations-team i Stockholm. Teamet består idag av 5 personer som du blir en del av. Billo önskar att du kan börja i oktober/november. Intervjuer hålls löpande så ansök redan idag! Arbetsplatsen är i centrala Stockholm. I rollen som Operatör arbetar du med att ta hand om första kontakten med Billos kunder. Billo är en digital brevlåda som, utöver digital post, även hanterar fysisk post. Du kommer lägga cirka 50% av tiden på ärenden via telefon och e-post och 50% av tiden i det Billo kallar Digicenter, där den fysiska posten hanteras och digitaliseras. Allt arbete utförs på plats på kontoret, mån-fre 08-17. I och med att det just nu är ett bolag under tillväxt tror de på att ge sina medarbetare en bred roll med flera olika ansvarsområden. Billo tror att det både är stimulerande och kul för dig som anställd att växa och arbeta mer flera olika områden och kunna supporta med det som behövs för både företaget och våra kunder. Som person är du hungrig, driven, och brinner för chansen att vara med på en resa i ett tillväxtbolag. Billo söker dig som älskar att ge allt för kunden och har en stark vilja att ge service av världsklass. Du bör också ha stor datorvana och vara flink i fingrarna. Har du ett intresse för digitala samhällstjänster är det helt klart en fördel. Som person tror de att du är noggrann och strukturerad där du utmanas av att få och ta eget ansvar så du kan vara med och påverka ditt arbete. I och med att en stor del av tjänsten innebär inkommande kundkontakt och ärendehantering önskar Billo dig som är prestigelös kring arbetsuppgifter och har lätt att lära dig nya saker, sätta dig in i rutiner och system och både förstå kunder samt finna lösningar till deras önskemål på ett snabbt och enkelt sätt. Du utmanas förmodligen när du ställs inför nya system eller nya uppgifter, och utmaningar är något som får dig att trivas på jobbet. Då arbetet stundtals kan präglas av flera parallella uppgifter så är det en fördel om du är stabil, lugn och trygg samt har en bra struktur och förmåga att prioritera. Billo gör bakgrundskontroller på alla slutkandidater innan anställning kan erbjudas. Krav: - Svenska och Engelska i tal och skrift - Erfarenhet av kundservice eller serviceyrke (så som butik, restaurang, eller liknande) - Allmän datorvana Meriterande: - Om du talar flera språk än svenska och engelska, till exempel arabiska, spanska, somaliska, eller persiska - Erfarenhet av Zendesk och Telavox - Tidigare erfarenhet av fysisk dokumenthantering eller digitalisering av dokument - Utbildning inom kommunikation, service, eller administration Om Billo Billo är ett svenskt techbolag som erbjuder en digital brevlåda för både privatpersoner och företag. Vi är statligt godkända för myndighetspost, levererar digital post från företag och är dessutom ensamma om att skanna och digitalisera fysisk post. Allt samlat på ett och samma ställe. Vår app är enkel och användarvänlig. Vi har byggt den för att göra betalningar smidigare än någonsin och tillsammans med Klarna erbjuder vi dessutom flexibla betalningssätt. På så sätt gör vi vardagen enklare för både människor och företag - varje dag. Hos Billo får du chansen att påverka både företagets framtid och din egen utveckling. Vår kultur präglas av samarbete, innovation och engagemang - här får du verkligen möjlighet att sätta din prägel på resan. Ersättning
