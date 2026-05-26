Operatör med CNC-vana
A-Lackering AB är Skandinaviens största pulverlackerare av aluminiumprofiler och ingår i Inwido- koncernen som är Europas ledande fönsterkoncern. A-Lackering erbjuder helhetslösningar inom lackering, bearbetning och logistik, med fokus på kvalitet och hållbarhet. Med cirka 180 anställda och en omsättning på 300 MSEK, har A-Lackering en stark position på marknaden och en tydlig tillväxtagenda. www.alackering.se
Vår verksamhet är säsongsbaserad och vi går nu in i en period med högre efterfrågan. Därför förstärker vi teamet inför säsongen och söker fler kollegor som tillfälligt vill stärka upp vårt team under den intensiva perioden.
Om rollen
Som operatör på bearbetningen arbetar du med olika produkter - främst aluminiumprofiler i våra styrda maskiner och kapar. Rollen innebär att du ansvarar för den dagliga bearbetningen och för att produktionen håller rätt kvalitet. Arbetet omfattar bland annat:
körning och övervakning av styrda maskiner i bearbetningen
justering av befintliga program
byte av verktyg, kapklinga, klampar och annan utrustning
mätning, ritningsläsning och kontroll av att detaljerna uppfyller krav
kvalitetskontroll och löpande uppföljning i produktionen
andra produktionsuppgifter utifrån verksamhetens behov
Arbetet är varierat och ger dig möjlighet att utveckla både din tekniska kompetens och din förståelse för hela bearbetningsprocessen.
Hos oss blir du en del av ett personligt, genuint och välkomnande företag där trivsel, kompetensutveckling och nytänkande är viktiga delar av kulturen. Du arbetar tillsammans med kompetenta och drivna kollegor och får möjlighet att bidra till ständiga förbättringar med Lean som arbetssätt.
Vi söker dig som har följande kunskaper och egenskaper:
har vana av att arbeta med CNC, gärna aluminiumprofiler
kan justera befintliga program samt byta verktyg, kapklinga, klampar med mera
har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
har god datorvana
har goda kunskaper i mätning och ritningsläsning
är kvalitetsmedveten, noggrann och ansvarstagande
Det viktigaste är att du har ett starkt engagemang, ett tekniskt intresse och en vilja att bidra till hög kvalitet i varje steg av produktionen.
Hos A-Lackering får du möjlighet att utvecklas både personligt och yrkesmässigt, ta dig an nya utmaningar och vara med och bidra till företagets fortsatta utveckling.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
E-post: marianne.steene@alackering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Lackering AB
Hjärtlandavägen 24 (visa karta
576 33 SÄVSJÖ Arbetsplats
A-Lackering Aktiebolag Jobbnummer
