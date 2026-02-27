Operatör | Lernia | Ljungby
2026-02-27
Vår kund söker dig som vill vara en del av en dynamisk och säkerhetsfokuserad arbetsmiljö inom producerande industri. Här har du möjlighet att utvecklas, arbeta nära kollegor och bidra till en effektiv produktion. Bli en nyckelperson i ett framgångsrikt team där din insats verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som operatör kommer du att arbeta dagtid hos vår kund inom producerande industri, där du ansvarar för säkerhetsmedveten produktion och lagerhantering, inklusive truckkörning och samarbete med kollegor för att säkerställa effektiv drift.
Om digFormell kompetens:
Högt säkerhetstänk
Erfarenhet av producerande industri
Noggrann och självgående
Erfarenhet av lagerarbete
Truckkort
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
