Operatör kvällsskift till BoMek Verkstads AB
Onepartnergroup Väst AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-08-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Noggrann verkstadsarbetare till BoMeks kvalitetsfokuserade produktion för arbete kvällstid.
BoMek är en verkstad med tydligt fokus - kvalitet före kvantitet i varje detalj vi tillverkar. Vår styrka ligger i att leverera produkter som möter kundens krav på precision, hållbarhet och utförande. Nu söker vi dig som vill vara en del av vårt team och bidra till att säkerställa den höga nivå som våra kunder förväntar sig. Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
I rollen som verkstadsarbetare kommer du att arbeta i en produktionsmiljö där noggrannhet och ansvar är avgörande. Arbetet är varierande och innefattar moment som maskinbearbetning, montering och kvalitetskontroll av detaljer - alltid med kvalitet i fokus. Dina insatser är viktiga för att varje leverans från BoMek ska motsvara de högt ställda kraven.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från verkstadsarbete och är van vid att arbeta i produktionsmiljö.
Har maskinvana och kan hantera mätverktyg såsom skjutmått.
Behärskar svenska i både tal och skrift.
Är noggrann, strukturerad och tar ansvar för att leverera arbete av högsta kvalitet.
Har ett genuint tekniskt intresse och förståelse för vikten av precision i detaljer.
Trivs både i samarbete med andra och när du arbetar självständigt.
Är flexibel - arbetstider kan variera och anpassas vid behov.
Tidigare erfarenhet av CNC-maskiner är starkt meriterande
Din personlighet är avgörande.
Hos BoMek värdesätter vi laganda, lösningsfokus och positiv inställning. Vi söker dig som bidrar till en trivsam arbetsmiljö där kvalitet, säkerhet och ansvar alltid går först.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett stabilt och kvalitetsdrivet företag.
En viktig roll i en välutrustad och trevlig verkstadsmiljö.
Möjlighet att utvecklas och fördjupa dina kunskaper inom mekanisk produktion.
Goda villkor och flexibla arbetstider anpassade efter både verksamhetens och medarbetarnas behov
4 dagar i veckan måndag till torsdag under kvällsskift. Upplärning dagtid 5 dagar i veckan i cirka 1 månad.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du initialt kommer att bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och om allt går som planerat så kommer din anställning efter några månader fortsätta hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Carola Sandström carola.sandstrom@onepartnergroup.se Jobbnummer
9449345