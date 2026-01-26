Operativ tekniker | Emerson | Göteborg
Produktionsavdelningen på Emerson arbetar i produktgrupper där samtliga medarbetare ansvarar för att rätt produkt levereras med rätt kvalitet i rätt tid. Rollen som tekniker är mångsidig. Du ska bland annat jobba med avdelningens mest avancerade produkter - LNG. Detta innebär i sin tur mycket kundkontakt och produktkännedom. Sedan kommer du även arbeta med montering, programmering och elskåpsbyggnation.
Produktionsavdelningen på Emerson arbetar i produktgrupper där samtliga medarbetare ansvarar för att rätt produkt levereras med rätt kvalitet i rätt tid. Rollen som tekniker är mångsidig. Du ska bland annat jobba med avdelningens mest avancerade produkter - LNG. Detta innebär i sin tur mycket kundkontakt och produktkännedom. Sedan kommer du även arbeta med montering, programmering och elskåpsbyggnation.
Om dig
Du är en lagspelare som ser till helheten, du är strukturerad och prestigelös, lyhörd för kundens behov, initiativrik samt utvecklings- och målinriktad. Du behöver även ha hög social kompetens och servicekänsla. God förmåga att kommunicera på teknisk nivå.
Formell kompetens
Erfarenhet av elektronikproduktion
God svenska och engelska i tal och skrift
Teknisk utbildning och ett stort intresse för teknik
Som en av oss
