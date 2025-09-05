Operativ inköpare till Saab!
2025-09-05
Har du erfarenhet av operativt inköp och vill du arbeta i en dynamisk samt internationell miljö med goda utvecklingsmöjligheter? Är du redo för att ta dig an en ny utmaning och vill vara en del av Saab 's utvecklingsresa? Nu söker Saab nya medarbetare till deras inköpsteam.
Tjänsten är ett konsultuppdrag som har önskad start omgående och löper 12 månader framåt med god chans till förlängning. Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Inom tjänsten som operativ inköpare kommer din huvudsakliga arbetsuppgift handla om att utföra inköpsorder för professionella tjänster, produktionsvaror och investeringar. I samarbete med kollegor och leverantörer kommer du aktivt arbeta för att säkerställa att systeminnehållet avseende varor och tjänster levereras med god kvalité. Du kommer även ansvara för att priser och leveransvillkor uppdateras korrekt.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Skicka förfrågningar, utvärdera offerter och förhandla pris där avtal saknas
• Skapa inköps order utifrån inköpsbehov, leveransbevaka och hantera fakturor
• Analysera leverantörsprestanda
• Genomföra köpberedning
• Säkerställa exportkontrollkrav hanteras och är uppfyllda
Vem är du?
Du behöver ha läst eftergymnasial utbildning inom operativt inköp eller ha motsvarande arbetslivserfarenhet inom området. Tidigare vana vid att arbeta i affärssystemet, gärna IFS och goda kunskaper i Excel är meriterande. Då du kommer att arbeta med kunder både nationellt och internationellt så är det ett krav att du kan uttrycka dig både skriftligt och muntligt i både svenska och engelska.
För att trivas i rollen som operativ inköpare till Saab är du noggrann, flexibel och strukturerad. Som person är du även lösningsorienterad och har en god förmåga att hantera parallella arbetsuppgifter samtidigt. Vi ser gärna att du är självgående, har lätt för att samarbeta med andra och drivs av att tillsammans sträva mot att uppnå gemensamma mål. Då rollen innefattar många kontaktytor ser vi gärna även att du är relationsskapande och kommunikativ.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
