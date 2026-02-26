Operativ inköpare och konsultkoordinator
Saab AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Jönköping
2026-02-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Jönköping
, Haninge
, Vetlanda
, Skövde
, Borås
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Är du en strukturerad person som trivs med många kontaktytor? Vi förstärker nu teamet med en ny roll som kombinerar operativt inköp och konsultkoordination.
Som operativ inköpare är du en naturlig kontaktpunkt för både interna funktioner och externa leverantörer. Du ansvarar för det praktiska flödet genom att lägga ordrar och arbeta aktivt med leveransbevakning. Genom löpande uppföljning och ett nära samarbete med övriga organisationen säkerställer du vår leveransprecision och ser till att rätt material levereras på utsatt tid.
Parallellt arbetar du som konsultkoordinator, där du vägleder chefer i frågor som rör konsultinköp, hanterar uppdrag i våra system och säkerställer att våra avtal och underlag efterlevs. Du sköter även kontakten med externa konsultbolag och ser till att vår interna information i SharePoint är aktuell.
Vi erbjuder en varierad roll med en unik inblick i hela vår verksamhet. Det passar dig som gillar att bygga stora kontaktnät och som vill ha en betydelsefull roll i ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet. Publiceringsdatum2026-02-26Profil
För att trivas i rollen är du en kommunikativ person som uppskattar att skapa kontakt med andra och som gärna söker upp information och svar inom organisationen när det behövs. Du har en stark ansvarskänsla och driver på ditt arbete självständigt, samtidigt som du ser värdet i ett gott samarbete med andra och möter din omgivning med ett öppet och accepterande förhållningssätt. Du har en god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter, arbetar strukturerat och trivs med administrativa uppgifter.
För att klara rollen ser vi att du har:
* YH-utbildning inom inköp eller motsvarande
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* B-körkort
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40289". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9765194